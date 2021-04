Uno de los lugares de peregrinación más importantes para los católicos —especialmente en Semana Santa— es el Santuario de Fátima. Este año culmina su exploración de la Semana Santa “online”, una innovación empujada por las restricciones contra el coronavirus en Portugal, que solo permiten recibir presencialmente a los vecinos del templo.

La idea de retransmitir no es nueva, pero ahora ya sí está completada tras los ensayos de la semana santa del año pasado, en la que se emitieron las celebraciones fundamentales entre el jueves santo y el domingo de resurrección.

Ahora podrá verse todo, desde el domingo mismo y es posible. El templo ha avanzado en la inversión tecnológica para ofrecer “por primera vez” las emisiones de otros eventos como la “Oración de la Agonía del Señor” los laudes y las vísperas, lo que viene a completar un programa de retransmisión que empieza con la misa del Domingo de Ramos.

“Técnicamente hasta ahora no era posible hacer esta transmisión, porque no teníamos todos los equipos”, explica a EFE la portavoz del templo, Carmo Rodeia, que destaca no solo el reto de abrir todos los actos a una audiencia global que estará en casa, sino combinar —también de forma inédita— lo online con lo presencial.

Y es que esta semana santa, la segunda de la pandemia, el recinto podrá acoger fieles, pero siempre que éstos procedan del municipio de Ourém, en el que se encuentra el Santuario.

El Gobierno de Portugal, que atraviesa actualmente la primera fase de su incipiente desescalada, ha impuesto la prohibición de salir de los municipios de residencia desde la medianoche del pasado viernes hasta la mañana del 5 de abril, para evitar contactos familiares.

De modo, solo los vecinos de Ourém, con unos 45.000 habitantes —o quienes se marcharan allí antes del viernes— podrán entrar en el Santuario de Fátima en semana santa. El resto tendrá retransmisión online.

OFICIOS EN DIRECTO, DISTANCIA Y AFORO LÍMITE EN PRESENCIAL

Atender las dos opciones ha obligado a una mayor organización de la semana de celebraciones, en la que se podrán en práctica todas las lecciones aprendidas por el Santuario de Fátima en el último año, en el que realizó la primera peregrinación sin peregrinos de su historia.

Sucedió los días 12 y 13 de mayo, fechas en las que se conmemora la primera de las apariciones de la Virgen a tres niños pastores. El COVID-19 hizo que la explanada del santuario, que acostumbraba a acoger 200.000 personas esos días, estuviera vacía en 2020.

Los medios de comunicación retransmitieron las principales ceremonias, que también pudieron ser emitidas online por equipos propios; lo mismo ocurrió los días 12 y 13 de octubre, en la última gran peregrinación internacional anual, aunque entonces se permitió tener fieles en el recinto con mascarilla, distancia y aforo máximo.

Todo se volverá a verse esta semana santa, “la primera totalmente online, pero también abierta a fieles”, destaca Rodeia, que apunta a un aforo máximo de un tercio de los espacios, lo que permitirá hasta 3.000 personas en la Basílica de la Santísima Trinidad, con capacidad para casi 11.000 personas.

UNA INVERSIÓN CONSTANTE

Para completar esta oferta online el Santuario ha avanzado en las inversiones en tecnología que, apunta Rodeia, se realizan desde que comenzaron a prepararse los eventos del centenario de las apariciones de Fátima, en 2017, a los que asistió el papa Francisco.

“El Santuario se dotó entonces de un conjunto de medidas de infraestructuras técnicas que permitía una transmisión para llevar el templo más lejos, aprovechando las nuevas tecnologías. Este es un paso más que damos en un camino largo y que necesita ser renovado y actualizado”, comenta la portavoz.

Hasta esta semana santa, explica, “no teníamos todo el sistema técnico de fibra, de cables para retransmitir de todos los espacios”, algo de lo que ahora se dispone.

Se desconoce el valor de la inversión en tecnología del Santuario de Fátima, que no divulga sus cuentas desde 2006.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué es y cómo se transmite el Coronavirus que surgió en China?