Para la Semana Santa 2026 en Perú, se proyecta la movilización de 1.9 millones de viajeros que impulsarán el turismo interno durante los feriados del 2 y 3 de abril. Un estudio de IBOPE revela que el 25% de los peruanos (1 de cada 4) planea viajar, optando mayoritariamente (64%) por destinos nacionales con un presupuesto ajustado.

Cada vez son más las personas que deciden incluir a sus perros y gatos en sus planes de viaje, especialmente por carretera. Esta tendencia responde al fuerte vínculo emocional que une a las familias con sus animales de compañía. Sin embargo, el cambio de rutina, los ruidos inusuales y los traslados prolongados pueden generar estrés o riesgos para su salud si no se toman las precauciones adecuadas.

Como experto mundial en salud a través de la nutrición, Royal Canin comparte una guía de recomendaciones para que los tutores aseguren el bienestar de sus mascotas durante este Feriado Largo y disfruten de una gran momento en familia.

Senamhi alerta sobre estrés por calor en mascotas. (Foto: Andina)

Mantener la dieta habitual

Mantener la dieta habitual es crucial para evitar trastornos digestivos durante el viaje. Se recomienda transportar el alimento en envases herméticos para conservar su frescura y evitar ofrecer “premios” o alimentos humanos durante el viaje que puedan causar intoxicaciones, como chocolates, uvas o alimentos altos en grasa.

“La mejor forma de demostrar amor en estos feriados es cuidando la salud de nuestras mascotas. Esto implica mantener una alimentación balanceada, diseñada específicamente para sus necesidades de edad y tamaño, evitando las sobras o cambios bruscos en su dieta habitual que puedan empañar la celebración familiar”, indica Carolina Figueroa, Scientific Communication & Affairs Manager Latam Seeds de Royal Canin.

Más personas se animan a viajar junto a sus mascotas. (Imagen generada por IA)

Preparación para el trayecto (Carretera o Avión)

El planeamiento antes del viaje es crucial para mantener en orden (y a la mano) lo que tu mascota necesita:

Identificación siempre visible: Ante el riesgo de escapes por miedo o ruidos fuertes en lugares desconocidos, es vital que la mascota porte un collar con placa de identificación actualizada y posea microchip.

Ante el riesgo de escapes por miedo o ruidos fuertes en lugares desconocidos, es vital que la mascota porte un collar con placa de identificación actualizada y posea microchip. Espacios de descanso: Si el viaje es largo, asegure un transportador ventilado o un arnés de seguridad para el auto. Al llegar al destino, habilite un espacio tranquilo con su cama y agua para que se sienta protegido.

Si el viaje es largo, asegure un transportador ventilado o un arnés de seguridad para el auto. Al llegar al destino, habilite un espacio tranquilo con su cama y agua para que se sienta protegido. Control de la ansiedad: Los viajes pueden generar miedo o náuseas. Lo mejor siempre es consultar a su veterinario sobre opciones para aliviar el estrés, como suplementos o alimentos especializado

Mantener la rutina

Aunque la dinámica de las vacaciones sea distinta, es fundamental conservar, en la medida de lo posible, los horarios de alimentación, paseos y descanso para reducir la ansiedad del animal.

“Antes de emprender un viaje por Semana Santa, el aliado clave es el médico veterinario. Él es quien debe evaluar si la mascota está apta para el traslado y recomendarnos herramientas, desde nutrición precisa hasta terapias de manejo de estrés, para que el viaje sea una experiencia feliz para toda la familia, incluidos los perros y gatos”, acota Carolina.

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