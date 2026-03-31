Resumen

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Cada vez son más las personas que deciden incluir a sus perros y gatos en sus planes de viaje. Foto: Royal Canin
Cada vez son más las personas que deciden incluir a sus perros y gatos en sus planes de viaje. Foto: Royal Canin
Por Redacción EC

Para la Semana Santa 2026 en Perú, se proyecta la movilización de 1.9 millones de viajeros que impulsarán el turismo interno durante los feriados del 2 y 3 de abril. Un estudio de IBOPE revela que el 25% de los peruanos (1 de cada 4) planea viajar, optando mayoritariamente (64%) por destinos nacionales con un presupuesto ajustado.

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