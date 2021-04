La Semana Santa es una fecha especial de reflexión sobre la vida, pasión y muerte de Jesucristo. Cada día de esta festividad tiene un significado especial, pues representa cada instante que pasó Jesús en sus últimos momentos en la Tierra. Y, teniendo en cuenta que este 3 de abril se celebra el denominado Sábado de Gloria, te contamos más detalles sobre este.

¿Qué se conmemora el Sábado de Gloria?

Si el Viernes Santo se recuerda la muerte en la cruz de Jesús, el Sábado Santo es la conmemoración de Dios hecho hombre en el sepulcro y su descenso al abismo. Esta fecha le pone punto final al Triduo Pascual (Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo) y es de luto, pues se trata de 24 horas de silencio, no hay celebración eucarística.

¿Por qué es tan importante el Sábado de Gloria?

Es un día que sirve para recordar especialmente a María tras la pérdida de su hijo, es decir, es un día triste. Se dedica exclusivamente a la reflexión, así como lo hicieron en el sepulcro la madre de Jesucristo y los discípulos. Cabe mencionar que la comunidad cristiana vela junto al sepulcro en silencio.

Sin embargo, como ya se dijo, la Iglesia Católica no realiza eucaristías, no toca las campanas, el Sagrario se deja abierto y vacío, el altar está despojado y no se administra ningún sacramento excepto la Unción de los enfermos y la Confesión de los pecados.

En la Iglesia ortodoxa el día es denominado también Gran Sábado, conmemorando el descanso de Cristo en el sepulcro, su descenso a los infiernos y su entrada en el Paraíso. Se realiza una víspera de la celebración litúrgica de San Basilio el Grande. Todos meditan y están en silencio.

