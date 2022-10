Como ya es costumbre, el mes de octubre, también conocido como el mes morado en Perú, es una fecha en la que se conmemora al Señor de los Milagros, un santo por el que el pueblo peruano se une en fiesta y realiza diversos recorridos en honor a su gracia y santidad. Es por ello que en esta nota te contaremos qué canciones y oraciones puedes compartir para rendirle homenaje al también conocido Cristo de los Temblores.

CANCIONES PARA HOMENAJEAR AL SEÑOR DE LOS MILAGROS

Estos son algunos temas que suelen ser entonados o escuchados durante las procesiones del Señor de los Milagros y que podrías usar para homenajear al Cristo Moreno en su recorrido este 18 de octubre.

- HIMNO AL SEÑOR DE LOS MILAGROS

Tradicional y clásico canto de devoción que acompaña en el peregrinaje y recorrido por las calles limeñas.

- “LA PATÉTICA”

La Sonata número 8 de Ludwig van Beethoven, también, suena durante las marchas procesionales en honor al Cristo de Pachacamilla.

- “LA CARAPULCRERA”

Otra de las marchas procesionales tocada por la banda de músicos en cada recorrido durante el mes de octubre.

- CRIOLLISMO EN EL MES MORADO

Recorrido musical y cancionero de los mejores valses cantados y entonados con son criollo en honor al Señor de los Milagros.

ORACIONES PARA HOMENAJEAR AL SEÑOR DE LOS MILAGROS

Por otro lado, durante las procesiones también es muy común que los fieles al Señor de los Milagros le rindan oraciones para homenajearlo. Estas son algunas de las frases más mencionadas.

- Amadísimo Señor de los Milagros, hasta tu estampa he venido para confiarte nuestras dificultades y dolencias

- Con la misma fe de la mujer que se aproximó para tocar el filo de tu manto y que fue aliviada porque creyó en ti

- Así nosotros nos rendimos ante ti y te expresamos desde la base de nuestra alma: «Señor, si quieres puedes aliviarnos»

- Tú sigues obrando maravillas y sanando a los enfermos, porque tú has tomado nuestras debilidades y llevado nuestras angustias

- Piadoso Jesús crucificado te enaltecemos, te glorificamos y te damos gracias

FRASES DE RUEGO Y SÚPLICA EN HONOR AL SEÑOR DE LOS MILAGROS

- Señor, tus maravillas son incontables, cada día me sorprendes y no dejaré de testificar lo que has hecho en mi vida

- Señor, solo no puedo, mi confianza está en ti

- Gracias Dios por cuidar de esta familia, por regalarnos tanto amor y tanta salud, gracias por hacer que seamos tan felices en tu gloria

- Te ruego Señor de los Milagros que envíes al Espíritu Santo para que me ilumine en cada momento, para que me guíe, para que aumente mi fe, para que yo cambie algunas cosas en mi vida

- Señor gracias por tu piedad hacia mí y mi familia

- Para Dios no hay imposibles, y si tu fe en él es tan grande como lo que él tiene en ti, verás milagros.