Sergio Busquets es considerado como uno de los volantes que revolucionó el fútbol mundial. Si bien juega de centrocampista, una posición más ligada históricamente al aspecto defensivo del equipo, el español se caracteriza por desempeñar un papel clave en el ámbito ofensivo a través de la precisión de sus pases.

Recordemos que hace algunas semanas, cuando ninguno de sus fans lo esperaban, Busquets anunció que no seguiría en el Barcelona cuando acabe la presente campaña, club con el que ganó múltiple cantidad de títulos y alcanzó la fama. Ante ello, hubo mucha incertidumbre por saber cuál sería el futuro inmediato del mediocampista.

Sergio Busquets: cuál fue su sorprendente declaración que revela qué hará cuando se retire del fútbol

Si bien todavía se desconoce a qué equipo se irá, Busquets sí se animó a contestar cuáles son sus planes una vez que se retire de las canchas de fútbol.

“Jugar en una posición que requiere un poco saber manejar el equipo, ha hecho que me fuera influyendo y que me fuera interesando ser entrenador. El preparar las cosas, tenerlo todo controlado. Me voy a sacar el carné de entrenador cuando dejé el fútbol y, a partir de ahí, creo que lo voy a intentar. Creo que tengo condiciones, que estoy capacitado”, comentó Busquets en entrevista con EFE.

Sergio Busquets: qué más dijo el futbolista español

Asimismo, Busquets se refirió a las razones por las que decidió salir de la institución azulgrana. “No ha sido una decisión fácil, porque estaba en el club de mi vida, en mi casa, con mi familia, con todo lo que necesitaba. Pero creo que era el momento, porque me voy como quiero, siendo un jugador importante, capitán y ganando títulos”.

Por último, el exvolante de la selección de España se animó a hablar sobre qué le espera una vez que se vaya del ‘Barza’. Por ahora, no hay ninguna información trascendente que nos señale en qué club recalaría Busquets.

“Tengo varias propuestas y me gustaría decidirlo en tres semanas como muy tarde. Se han dicho muchas cosas, y entiendo que da morbo. Pero la realidad es que cada uno va a decidir su futuro en función de lo que sea mejor para él y su familia”, dijo el futbolista español.

