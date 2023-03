El actor y cantante Sergio Galliani, baterista de la banda Chabelos, tuvo un accidente en pleno concierto de su banda luego que decidiera lanzarse del escenario en plena presentación.

En pleno climax del concierto, el artista decidió saltar sobre el público para realizar una “zambullida desde el escenario”, sin embargo, ninguna persona lo agarró y terminó en el piso en pleno show.

Reclamó al público

Las imágenes del accidente se volvieron tendencia en redes sociales e incluso se puede ver como luego de este hecho, el recordado personaje de Al fondo hay sitio, se para para llamar la atención de los asistentes del evento.

“Con..., la primera vez que sangro, hijos de ...”, afirmó al subir al escenario.

Tras ello, fue auxiliado por el personal de seguridad y continuó con su show con normalidad.

Agradece preocupación

A través de sus redes sociales, Galliani aclaró que se encuentra bien de salud y solo tuvo un pequeño golpe pero nada de gravedad.

“Hoy me he levantado y he comenzado a ver una cantidad de mensajes de amigos preguntándome como estoy, llamadas a montón y no sé qué habrá pasado. Creo que han viralizado el tema de la caída del concierto del sábado. Si, me caí, me paré y seguimos tocando, terminamos el concierto como debió ser. No fue para nada grave, fue una herida pequeña y nada más. Agradezco la preocupación de la gente”, aseguró.

“En realidad, eso sucede cuando agarran la anécdota y la hacen noticia. Están preocupando a la gente por las puras, a mis familiares también, pero quiero decirles que estoy aquí muy bien. Que siga el rock and roll, con más precaución, eso sí, pero es parte del show. Estamos fuertes y con muchas ganas de seguir tocando”, agregó.