El delantero argentino Sergio Agüero, quien brilló estos últimos años en el Manchester City de Inglaterra, vivirá una nueva aventura en su carrera profesional tras ser contratado por el FC Barcelona.

La directiva culé presentó este lunes al goleador sudamericano en conferencia de prensa y lo primero que dijo es que cuando supo del interés del Barcelona, nunca lo dudó.

“Cuando hace un mes y medio el Barça preguntó por mí, ni lo dudé”, aseguró el ‘Kun’, al que, según relató, su técnico en el Manchester City, Pep Guardiola le dijo “te vas al mejor equipo del mundo”.

A Sergio Agüero también le preguntaron por la continuidad de Lionel Messi, ya que son amigos desde muy pequeños y quizá su llegada al club podría hacer que el ‘10′ decida renovar contrato.

“Pero, obviamente que es un placer que juguemos juntos. Si él seguirá acá, que creo que sí, intentaremos dar lo mejor para el club como hizo siempre”, añadió el delantero argentino, que llega libre al acabar contrato con el Manchester City.

Por otro lado, el ‘Kun’ indicó que si bien el año pasado no tuve una gran temporada, esto se debió a sus problemas en la rodilla y también al hecho de que le tocó estar con COVID-19.

“Salvo la temporada pasada, en el City he hecho nueve años muy buenos”, aseguró Agüero, recordando que “este año por un tema de rodilla, me impidió estar unos meses, me recuperé, me tocó el covid, volví a caer, pero en los últimos cuatro meses me sentí muy bien físicamente”.

“Lo más importante es que la rodilla está perfecta y ya sólo me queda demostrar acá lo que hice en el City”, agregó Agüero.

VIDEO RECOMENDADO

Aguero fue homenajeado por el Manchester City en su último partido. (Video: Football Daily)

TE PUEDE INTERESAR