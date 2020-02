Una serie televisiva surcoreana de género romántico y ambientada en el Norte ha cosechado muy buenos datos de audiencia en su país de origen, según muestran datos publicados hoy lunes.

El capítulo final, emitido el domingo, de esta comedia romántica titulada “Sarangui bulsichak” (“El aterrizaje de emergencia del amor”) ha logrado la mejor cuota de pantalla jamás logrado para el canal por cable TvN, según los datos que recoge hoy la empresa de medición Nielsen Korea.

Un 21,68 % de los televidentes surcoreanos sintonizó el domingo el episodio 16 de esta serie protagonizada por Son Ye-jin y Hyun Bin que arrancó a mediados de diciembre.

Esta obra, que en inglés se ha titulado “Crash landing on you” y que cuenta con el trabajo de la aclamada guionista Park Ji-eun, supera así a la serie de 2016 “Guardian: The lonely and great god”, que hasta la fecha había sido el mayor éxito programado por TvN en 2016.

Los 16 capítulos de “Sarangui bulsichak” arrancan contando cómo Yoon Se-ri (interpretada por Son Ye-jin), heredera de una fortuna empresarial surcoreana , sufre un accidente mientras practica parapente junto a la frontera con Corea del Norte .

Los vientos acaban forzando a la mujer a aterrizar en suelo norcoreano , donde conoce al oficial del Ejército Popular de Corea Ri Jeong-hyuk (Hyun Bin).

Ambos acabarán enamorándose mientras el militar trata de lograr que Se-ri regrese a su país sana y salva.

Las dos Coreas permanecen técnicamente en estado de guerra desde que el conflicto que las enfrentó entre 1950 y 1953 terminó con un alto el fuego en vez de un tratado de paz.

Desde hace décadas ambos vecinos están divididos por la llamada Zona Deslimitarizada (DMZ), una franja de cuatro kilómetros de ancho fortificada y plagada de minas.

En la producción han participado desertores norcoreanos (incluida la actriz Kim A-ra, que tiene un papel menor) y muchos de los miembros de este colectivo (en el Sur viven más de 30.000 norcoreanos que han huido de su país) han alabado lo trabajados que están, por ejemplo, los acentos de los personajes norteños o algunos decorados.

Por otro lado, y más allá de lo inverosímil del argumento, la serie ha generado controversia debido a que no retrata con suficiente realismo la situación de escasez económica que vive el país. (Con información de EFE)

