Sevilla vs. Real Madrid EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO por LaLiga Santander. El encuentro correspondiente a la jornada 12 del torneo español se llevará cabo este sábado 5 de noviembre desde las 10:15 a.m. (hora peruana). Los ‘merengues’ no ganan desde hace tres fechas en el certamen, por lo que están obligados a llevarse los tres puntos en su visita al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Sigue el minuto a minuto del choque a través de la web de El Comercio.

El conjunto dirigido por Zinedine Zidane viene de caer 2-0 ante el Shakhtar por la Champions League, resultado que aumentó las críticas al plantel y ha puesto en peligro la continuidad del técnico francés. El Real Madrid marcha cuarto en la tabla de posiciones con 17 puntos, y para este complicado duelo no podrá contar con su capitán, Sergio Ramos y el belga Eden Hazard, quienes presentan dolencias.

Por su parte, Sevilla fue goleado 4-0 por el Chelsea en el propio Sánchez-Pizjuán en su último choque por la Champions League. La escuadra de Julen Lopetegui que ya aseguró su clasificación a la siguiente fase del campeonato europeo, quiere volver a la senda del triunfo y seguir en los puesto de arriba de LaLiga.

¿A qué hora juegan Sevilla vs. Real Madrid?

México - 9:15 a.m.

Perú - 10:15 a.m.

España - 4:15 p.m.

Ecuador - 10:15 a.m.

Colombia - 10:15 a.m.

Bolivia - 11:15 a.m.

Venezuela - 11:15 a.m.

Chile - 12:15 p.m.

Paraguay - 12:15 p.m.

Argentina - 12:15 p.m.

Uruguay - 12:15 p.m.

Brasil - 12:15 p.m.

¿Dónde ver el Sevilla vs. Real Madrid?

El duelo entre Sevilla y Real Madrid será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por DirecTV Sports para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Venezuela. En España, las señales habilitadas son Movistar+ y Movistar LaLiga. Además, puedes seguir seguir el minuto a minuto del encuentro en esta nota.

Real Madrid vs. Sevilla: posibles alineaciones

Sevilla: Bono, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Rekik, Jordán, Fernando, Rakitic, Ocampos, De Jong y Munir.

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Militao, Varane, Mendy, Casemiro, Kroos, Odegaard, Marco Asensio, Vinicius y Benzema.

