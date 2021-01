La serie “Sex and the City”, una de las vistas vistas en el mundo, anunció su regreso. HBO Max será el canal encargado de transmitir una nueva temporada que contará con 10 episodios. La gran novedad es que Kim Cattrall, quien interpreta a Samantha Jones, no estará presente.

¿Por qué Cattrall dijo que no? Los que son seguidores de la serie deben saber que la canadiense declaró años atrás que no volvería a interpretar el papel de Samantha, pues describió a sus compañeras como “personas tóxicas” y nunca las consideró sus amigas.

En el 2018, cuando el hermano de Kim Cattrall falleció de forma repentina, Sarah Jessica Parker escribió un mensaje emotivo en el Instagram de la actriz. Pero sus palabras no fueron bien recibidas. De hecho, Cattrall acusó a Parker de “explotar su tragedia familiar” para mejorar su propia imagen.

Dicho esto, lo último que ha comentado Sarah Jessica Parker sobre Kim Cattrall da a pensar que todavía tiene esperanzas de amistarse con ‘Samantha Jones’.

Luego de publicar el regreso de la serie por HBO Max, Sarah Jessica respondió a una fan que identificó que Cattrall no fue etiquetada en la publicación de Instagram.

“No, nunca he dicho que odio a Samantha. Nunca diría algo así. Samantha no está porque no forma parte de esta historia que vamos a contar. Pero ella siempre será parte de nosotras sin importar dónde estamos o qué hacemos”, escribió la actriz. Esto hace suponer que el papel de Samantha Jones no será ofrecido a otra persona.

