¿Shakira y Manuel Turizo preparan colaboración? Se filtra letra de posible nueva canción

¿Lo hará otra vez? Shakira no deja de ser noticia, luego de su separación del exfutbolista Gerard Piqué, la cantante colombiana ha hecho lo que más sabe hacer: música. A casi un mes de lanzar Sessions #53 junto a Bizarrap, también compuso temas como Te felicito y Monotonía, claramente dedicados a su ex pareja.

Hace solo unas semanas se especulaba que la Barranquillera sacaría al mercado una colaboración con Karol G, ahora una noticia que alegra a los fans es un nuevo rumor de un posible dúo con Manuel Turizo.

Shakira y el cantante y compositor colombiano podrían estar trabajando en una canción, y se ha filtrado un fragmento de lo que sería la letra del nuevo tema en redes sociales, ¿su nuevo tema tendrá referencias a su ruptura con Piqué?

¿Qué dice la letra que se filtró de la canción de Shakira y Manuel Turizo?

En las redes sociales ha comenzado a circular en las redes sociales un audio de apenas unos segundos de duración que sería parte de una canción de la artista y su compatriota. “Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía”, dice la letra.

La filtración se ha hecho por medio de la cuenta de Dímelo King, plataforma especializada en la música urbana en Colombia de talentos emergentes, y los fans no tardaron en hacerlo viral.