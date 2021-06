6 de 10

Todavía no hay muchos detalles del personaje de Jiang Nan, interpretado por la veterana actriz Michelle Yeoh. Ella es descrita como la mentora de Shang-Chi, aspecto que se puede ver desarrollarse un poco más en el último tráiler. Es interesante notar que Yeoh previamente tuvo ya un papel en el Universo Cinematográfico de Marvel como parte del elenco de "Guardians of the Galaxy Vol.2". (Fuente: Marvel Studios)