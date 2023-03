“Shazam! Fury of the Gods”, la secuela del superhérore interpretado por Zachary Levi, no está siendo un éxito en taquilla y parece estar encontrado diversos factores de su fracaso, como un acto de egoísmo de Dwayne Johnson.

Según The Wrap, un medio digital estadounidense, Zachary Levi y el director de la película, David F. Sandberg, conversaron con “La Roca” para realizar un posible cameo de Shazam en “Black Adam”. Esta idea que fue rechazada tajantemente por Dwayne, ya que él prefería que apareciera Henry Cavill como Superman.

Tras la respuesta negativa del ex luchador de la WWE, Levi y Sandberg tenían una propuesta bajo la manga: una escena postcréditos. Su idea era que dos personajes del filme realizado por Jaume Collet Serra aparecieran al final de “Shazam! Fury of the Gods”. Sin embargo, esto tampoco le habría gustado a Johnson, pues prohibió que las figuras de su cinta aparecieran en la escena final junto a Shazam. Este acto ocasionó que los directores improvisen una nueva secuencia.

Según recoge Sensacine, inicialmente se tenía previsto que Hawkman (Aldis Hodge) y otro integrante de “Black Adam” invitaran a Billy Batson a formar parte de la Sociedad de la Justicia de América, pero a causa de la decisión de Johnson, finalmente quienes aparecieron en el cuadro fueron Harcourt (Jennifer Holland) y Economos (Steve Agee).

La noticia de Dwayne Johnson viene causando furor en redes sociales, donde hasta el mismo Zachary Levi ha salido a dejar un pequeño comentario al respecto, tratando de afirmar lo dicho por el artículo. “La verdad los hará libres”, puso en una historia de Instagram, colocando además una imagen de Black Adam y Shazam confrontándose.

Quien no ha salido a decir nada ha sido “La Roca”, quien ha preferido guardar silencio y mantenerse al margen de las especulaciones. Lo cierto es que a pesar de la mala acogida, Shazam podría tener aún un futuro dentro de DC, mientras que Black Adam ya fue totalmente descartado.