Uno de los últimos episodios de ‘La Granja VIP Perú’ volvió a poner al reality en el centro de la polémica. Esta vez, un enfrentamiento protagonizado por Shirley Arica y Pamela López, con la participación de Paul Michael, desató una de las escenas más intensas de la temporada. Lo que comenzó como una situación cotidiana dentro de la convivencia terminó convirtiéndose en un intercambio de gritos, insultos y actitudes que evidenciaron el desgaste emocional de los participantes. El momento, ampliamente difundido en redes sociales, generó cuestionamientos sobre los límites del formato y la exposición de este tipo de conflictos en televisión. En medio de las críticas, la producción tuvo que intervenir para evitar que el enfrentamiento escalara aún más, mientras que Shirley Arica decidió dar su versión de los hechos, marcando distancia de las acusaciones y dejando un mensaje firme sobre lo ocurrido dentro del programa.

¿CÓMO SE DESARROLLÓ EL INCIDENTE DENTRO DEL REALITY?

El conflicto se originó cuando Paul Michael dejó unas bolsas de residuos cerca del grupo, situación que en un inicio pasó desapercibida. Sin embargo, tiempo después, Shirley Arica decidió moverlas hacia otro espacio, aparentemente en una zona donde Paul y Pamela López se encontraban almorzando. Este movimiento provocó el retorno furioso del cantante, quien increpó a Arica con calificativos ofensivos y le devolvió los desechos, iniciando una discusión que fue subiendo de intensidad.

En medio del intercambio, Shirley siguió a Michael y, de forma accidental, golpeó la taza y el plato de comida de Pamela. Cuando López intentó detenerla tocándole la pierna para advertirle del descuido, Arica reaccionó violentamente pateando el plato de pizza de su compañera.

La escena rápidamente se volvió caótica, con insultos y frases ofensivas entre las involucradas. Otros participantes, como Samahara Lobatón, intervinieron en defensa de Arica, lo que intensificó aún más el enfrentamiento. Por momentos, la discusión estuvo cerca de pasar a lo físico, reflejando el alto nivel de tensión dentro del programa, según informa el diario La República.

¿QUÉ DIJO SHIRLEY ARICA TRAS LA POLÉMICA?

Tras el altercado, Shirley Arica tomó la palabra para explicar su versión y deslindar responsabilidades. La influencer aseguró que no actuó con mala intención y que su reacción fue consecuencia de los insultos recibidos. “No me siento nada bien, estoy bastante incómoda con lo sucedido. Nadie tiene derecho a hablarle así a otra persona”, expresó inicialmente.

Luego, detalló que intentó evitar el conflicto, pero la insistencia de Paul Michael terminó provocando su reacción. “A la primera, respiré profundo. Traté de ignorar, pero pasaron unos segundos y se acercó más y me lo volvió a repetir. Es ahí donde yo reacciono”, explicó.

Respecto al momento en que impactó los objetos de Pamela López, Arica fue enfática en señalar que no fue intencional. “No me di cuenta si pisé el plato, lo pateé o me paré encima. Me di cuenta cuando ella me pone el plato a la altura de la cara”, sostuvo. En esta línea, advirtió que la situación pudo haber tenido consecuencias más graves debido al nivel de tensión. “En cuestión de segundos yo he podido voltear y eso ha podido terminar peor”, afirmó, dejando entrever que el conflicto estuvo cerca de desbordarse completamente.

Finalmente, reconoció que se cruzaron límites durante la discusión, aunque responsabilizó al cantante por el origen del problema. “Uno reacciona a una acción y yo no me voy a quedar callada si alguien me está diciendo semejante cosa”, sentenció.

¿CUÁL FUÉ LA DRÁSTICA SANCIÓN QUE RECIBIERON LOS IMPLICADOS?

Ante la gravedad de las agresiones, Ethel Pozo intervino en representación de la producción para poner un alto a la hostilidad. La conductora cuestionó el comportamiento de los involucrados, en especial la forma en que Paul Michael se dirigió a su compañera. Durante su intervención, dejó en claro que ese tipo de actitudes no serían toleradas dentro del programa.

Como medida disciplinaria, anunció que todos los participantes implicados en la pelea serían sancionados mediante su nominación en la competencia. La decisión buscó restablecer el orden y marcar un precedente frente a este tipo de enfrentamientos, que continúan generando debate entre los seguidores del reality.

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