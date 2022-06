Silent Hill es considerado uno de los videojuegos de terror con más fanáticos en el mundo gamer. Por ese motivo, ha provocado gran expectativa las recientes palabras de Christophe Gans, director de la adaptación que se estrenó en 2006. A continuación, en base a la información brindada por Vandal, te contamos los detalles.

Gans señaló, en una entrevista concedida a Jeuxactu, que no solo se vienen nuevos proyectos de Silent Hill para videojuegos, además, se viene preparando una nueva película.

“La saga (Silent Hill) se va a relanzar en términos de videojuegos, y por tanto la película pasará a formar parte de algo global”, indicó Gans.

Sin embargo, el también escritor francés ha señalado que Konami no tendrá ninguna relación con la producción del nuevo filme, o al menos no la tenía al comienzo: “En otras palabras, la película es parte de un todo. No estoy diciendo que fuese Konami quien nos pidiese hacer una nueva película, simplemente ocurrió unos meses antes del inicio de la pandemia”.

Por último, Gans aclaró, que una vez que falleció el productor Samuel Hadida, se enteró que tenía en sus manos los derechos tanto de Silent Hill como de Fatal Frame (Project Zero en España). Esta fue una de las razones que lo llevó a querer darle nuevos aires a la franquicia.