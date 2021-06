5 de 7

La presentadora de televisión se encontraba en vivo cuando ocurrió el fuerte sismo. “Temblor, temblor, vamos a estar tranquilos. Este edificio es antisísmico, no se va a caer”, señaló Magaly Medina, mientras que el rostro de su entrevistado, el psicólogo Tomás Angulo, evidenciaba desconcierto. Magaly Medina señaló que no le tenía miedo a los temblores. Sin embargo, no pudo seguir al aire y tuvo que enviar a corte comercial. “Por protocolo tenemos que ir al corte”, señaló. (Foto: @magalymedinav / captura)