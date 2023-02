¿Sobre qué trata la nueva novela de Mario Vagas Llosa y su relación con el Perú?

El peruano Mario Vargas Llosa ingresará a la Academia Francesa, conocida como la casa de “los inmortales”, este 9 de febrero de 2023. Incluso, el literato entra a esta institución, siendo el primer escritor en realizarlo sin contar con un trabajo original en el idioma francés.

De tal manera, estos días de preparación y entre los reflectores, Vargas Llosa ha brindado dos entrevistas a la prensa española. En una de ellas, anunció que ha finalizado una nueva novela que lo regresa a escribir sobre su primera patria, el Perú.

MVLL: SU NUEVA NOVELA SOBRE LA MÚSICA PERUANA

En una entrevista para el diario El País, el escritor peruano evitó hablar sobre su vida sentimental, pero anunció lo que sería su nueva obra. “He terminado una novela sobre la música peruana, sobre el vals peruano”, declara para el medio español.

En el 2022, el literato visitó Perú para buscar escenarios para su nueva obra. “Sus tres hijos hemos recorrido con mi padre escenarios de la novela que escribe, ambientada en el Perú. Lo convertiremos en su momento en un breve documental para mostrarles cómo investiga una novela y el uso que su proceso creativo hace de la realidad”, escribió en Twitter, Álvaro Vargas Llosa. Los lugares que visitó en aquel año el nobel peruano fueron Lambayeque y La Libertad.

LA OPINIÓN DE MARIO VARGAS LLOSA SOBRE “ESCRIBIR”

A través de la charla para el diario El País, Vargas Llosa también revela cómo fue el acto de escribir para él desde muy joven. “Yo sufría muchísimo escribiendo y, al mismo tiempo, quería mejorar. Mi estilo era muy primitivo. Necesitaba mejorarlo. En el periódico eso era imposible, porque había que entregar inmediatamente los papeles. Yo he sufrido mucho con el estilo. Y, además, siempre que me sentaba a escribir, me decía: tienes que suprimir los adjetivos. Eso es lo importante: que no haya adjetivos”, dijo el Premio Nobel.

De acuerdo con sus palabras, Varga Llosa trato “que los personajes salgan, que vivan por su cuenta. Era muy importante que las personas no obstruyeran el lenguaje y que el lenguaje estuviera al servicio de las personas que vivían en una novela. Esa fue siempre mi obsesión. Ahora no, ahora ya no. Pero mi obsesión cuando escribía las primeras novelas era no dar al lenguaje preferencia sobre las actividades de los personajes”.

¿CUÁNTO DINERO GANA MARIO VARGAS LLOSA HACIENDO OBRAS?

Hace unos días, la periodista española Pilar Eyre dijo cuánto gana el Premio Nobel peruano, Mario Vargas Llosa. Comenzó exponiendo sobre la venta de sus libros “Cinco esquinas” y “Tiempos recios”: de acuerdo con Eyre, por cada adelanto de libro, su editorial le paga al escritor un millón y medio de euros.

A su vez, “en el periódico donde escribe tiene un contrato de 200 mil euros al año”, señala Eyre. Aunque no solo vive de escribir el peruano. Eyre también reveló que el Nobel obtiene dinero realizando conferencias. En 2018, cobró “un millón de euros por una conferencia en Punta del Este delante de mil ricachones de todo el mundo”, narró. Por lo tanto, se estima que mensualmente Vargas Llosa recibiría 65.000 euros.