El último viernes, Sport Huancayo conoció a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2021, luego del sorteo realizado en Asunción, sede de la Conmebol. El elenco huancaíno cayó en el grupo E junto a Corinthians de Brasil, River de Paraguay y Uruguay 2 (Peñarol o Cerro Largo).

Después del torneo, El Comercio se comunicó con Giancarlo Carmona, uno de los referentes de Sport Huancayo para conocer su opinión tras conocer a los rivales que enfrentarán en la Conmebol Sudamericana.

“Justo nos enteramos hoy (ayer) mientras estábamos entrenando. Lo tomamos con alegría porque al margen que son equipos muy fuertes como Corinthians, Peñarol no sé si está clasificado, a uno siempre le gusta jugar estos partidos. Nosotros tenemos que tratar de hacer un buen trabajo, hacer lo que nosotros sabemos que es jugar al fútbol”, señaló.

Y añadió: “Sabemos que son equipos de mucho poderío. No todos los días tenemos la posibilidad de enfrentar a estos clubes y ahora que tenemos la posibilidad, hay que disfrutar y tratar de aprovecharlo al máximo. Después, en la cancha somos once contra once y cada uno tratará de hacer lo mejor”.

Finalmente, Carmona dejó en claro que el duelo ante Corinthians tiene un sabor especial por la importancia e historia del rival. “Estos partidos son los que uno quiere jugar y al entrar a la cancha siempre hay nerviosismo. Lamentablemente, el fútbol peruano viene de malas actuaciones en estos torneos, esperemos poder estar a la altura”, sentenció.

