No hay duda de que “Spider-Man: No Way Home” se ha convertido en todo un fenómeno digno de las grandes producciones del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Como es costumbre para Epic Games, Fortnite realizó una nueva colaboración con la franquicia y ahora podrás tener las skins del Hombre Araña y MJ en el videojuego. Aquí te mostramos cómo.

En su momento con Los Vengadores, Venom e incluso Star Wars, las colaboraciones que suele tener el battle royale son siempre especiales y esta no es la excepción. De hecho, la presencia del superhéroe ya había sido anunciada en el video de apertura del capítulo 3, por lo que era cuestión de tiempo que aparezca.

Llegada la hora, y aprovechando la emoción que rodea al estreno de la última cinta, el título de Epic Games anunció a través de sus redes sociales que los personajes que interpretan Tom Holland y Zendaya llegan a la isla. Eso sí, no serán los únicos elementos disponibles.

Entre las más esperadas novedades, se encuentra el gesto de Desenmascaramiento Increíbles, además de la versión en negro del traje del Hombre Araña. El ícono de Spider-Man, el Bolso de Brooklyn y la herramienta de recolección Bate Arácnido completan el tan ansiado paquete del personaje.

Aunque todavía no posee un precio en concreto, se sabe que llegará a la tienda de Fortnite este 17 de diciembre y que se adquirirá con paVos, la divisa del videojuego.

VIDEO RECOMENDADO

null null