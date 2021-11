Spider-Man: No Way Home continúa siendo una de las películas más esperadas del año y con el lanzamiento del segundo tráiler oficial, el título de Marvel Studios y Sony Pictures no deja de sorprendernos. Con la aparición más villanos, se ha dado un importante paso para el tan esperado ‘spiderverse’. ¿Qué enemigos fueron confirmados?

Si bien aún no hay nada certero sobre la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield en la cinta que protagoniza Tom Holland, hay indicios que aún juegan con la idea de su aparición y es justo por los rivales. Bajo en nombre de los Seis Siniestros, en esta ocasión son cinco los que llegan hasta el momento.

¿Qué villanos fueron confirmados para Spider-Man: No Way Home?

Doctor Octopus | Interpretado por Alfred Molina, volverá a vestir sus brazos mecánicos tras su última participación en la segunda entrega de Spider-Man 2 (2004) que en ese entonces se enfrentó al Peter Parker de Maguire.

| Interpretado por Alfred Molina, volverá a vestir sus brazos mecánicos tras su última participación en la segunda entrega de (2004) que en ese entonces se enfrentó al Peter Parker de Maguire. Duende Verde | Otra de las más esperadas apariciones y que tendrían a un Norman Osborn interpretado por Willem Dafoe. Se volvería a colocar el traje que dejó en la primera entrega de Spider-Man (2002) de Sam Raimi.

| Otra de las más esperadas apariciones y que tendrían a un Norman Osborn interpretado por Willem Dafoe. Se volvería a colocar el traje que dejó en la primera entrega de (2002) de Sam Raimi. El Hombre de Arena | Tal vez uno de los únicos que sobrevivió en la trilogía dirigida por Raimi y uno de los más grandes retos en cuanto a efectos audiovisuales en la época. Antagonista de Spider-Man 3 (2007), volveremos a ver al personaje que entonces interpretó Thomas Haden Church.

| Tal vez uno de los únicos que sobrevivió en la trilogía dirigida por Raimi y uno de los más grandes retos en cuanto a efectos audiovisuales en la época. Antagonista de (2007), volveremos a ver al personaje que entonces interpretó Thomas Haden Church. Lagarto | El primer gran enemigo de Garfield en The Amazing Spider-Man (2012). El Dr. Curt Connors se ha dejado ver por completo en su aspecto de Lizard y parece ser un importante sobreviviente de las cintas de Marc Webb.

| El primer gran enemigo de Garfield en (2012). El Dr. Curt Connors se ha dejado ver por completo en su aspecto de Lizard y parece ser un importante sobreviviente de las cintas de Marc Webb. Electro | El antagonista de The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro (2014), volvería ahora para enfrentarse a la versión de Holland, pero todo podría suceder tras algunos detalles que han barajado los más entusiastas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Aunque en principio rivales de Peter Parker en sus respectivos universos, su rol como enemigos del Hombre Araña aún está por tergiversarse. ¿Por qué? Por ejemplo, luego ver al Dr. Octopus conversar de manera amigable con el protagonista y sus amigos.

Sin embargo, es muy probable que nada de esto sea revelado hasta el estreno de Spider-Man: No Way Home previsto para el próximo 17 de diciembre de 2021. Eso sí, incluso podría llegar algún nuevo villano para completar a los famosos Seis Siniestros que por ahora solo son cinco.

