No es un secreto que “Spider-Man: No Way Home” fue una de las películas más esperadas de todo el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). La cinta que protagonizó Tom Holland fue todo un éxito en taquilla, por lo que fue incluso ‘pirateada’ en páginas ilegales. Ahora, el lanzamiento de su versión en Blue-ray tuvo que ser adelantada, pero ¿qué motivó esta medida y cuándo será su estreno? Aquí los detalles.

El trabajo conjunto de Marvel y Sony ya había anunciado que la versión física llegaría a lo largo de 2022, pero las filtraciones de las imágenes provocaron que las productoras piensen en adelantar las fechas. Sin embargo, no tardarían en concluir que esta sería la mejor opción luego de que las cosas fueran de mal en peor.

Ahora, el contenido extra con material exclusivo de escenas agregadas y secuencias eliminadas fue filtrada incluso en calidad HD. De hecho, en E-bay -la popular plataforma de comercialización web- ya ofrecía el disco con los cortes adicionales, tal como lo ofrecerá el producto original.

Por ello, la venta del Blue-ray que estaba prevista para el 22 de marzo, ahora iniciará el próximo martes 15 de este mes. Así, se promete poder ver la cinta en alta calidad, además de las escenas extra y las secuencias que fueron eliminadas. Incluso habría escenas gravadas especialmente para este soporte, que contarán con la presencia de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

¿De qué trata “Spider-Man: No Way Home”?

Tras haber sido revelada su identidad como el Hombre Araña, Peter Parker y sus seres queridos sufrirán las consecuencias de la fama del joven. Ayudado del Doctor Strange, buscará que todos olviden al rostro debajo de la máscara, pero una mala ejecución en el plan provocará la visita de seres de otros universos, algunos más inesperados que otros.

