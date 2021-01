Sporting Cristal anunció hace unos días que Jorge Cazulo, tras su retiro del fútbol profesional, emprenderá un nuevo camino en el balompié, esta vez, como parte de la nueva estructura de fútbol profesional del club de La Florida.

Hablar de Jorge Cazulo es sinónimo de profesionalismo, entrega, liderazgo, buena visión de juego y muchas virtudes más que hace que su presencia dentro de un equipo sea demasiado valorada. Con la camiseta de Sporting Cristal, el ‘Piki’ consiguió cinco títulos nacionales y se puede decir que en Perú encontró su lugar en el mundo, pese a haber vestido la camiseta de los grandes de su país (Uruguay).

Hace un tiempo, Cazulo dijo en una entrevista con El País que Sergio Blanco era uno de sus amigos y que admiraba a Óscar Javier Morales. El Comercio conversó con ambos para que cuenten cómo es su relación con el hoy exjugador rimense.

Sergio Blanco

“Siempre es un placer hablar del ‘Piki’ Cazulo por lo que significa para mí como amigo, persona, profesional, jugador de fútbol, líder y ejemplo. Abarca un montón de palabras que son las que describen a la buena gente que es. Así que para mí fue un orgullo haber jugado en Nacional con él, y haber tenido la posibilidad de salir campeón. Después con el tiempo ir a Sporting Cristal y también tener la posibilidad de salir campeón, pero no solo eso, sino el haber vivido lo que siente el hincha celeste por el ‘Piki’. Se lo dije a él, me emociona y me seguirán emocionando las muestras de cariño y el respeto que se le tiene ahí en Cristal y en todo el Perú a Jorge. Para mí es un orgullo decir que soy amigo de Jorge. Es todas esas palabras y me quedo corto, todo lo que puedo decir de Jorge son elogios”, indicó el delantero.

“Él es líder, predica con el ejemplo. El club sabe que es un ejemplo para los jóvenes y un espejo para los grandes. ‘Piki’ es un gran aporte dentro del club Sporting Cristal. Las virtudes que tiene como persona, en mi caso de lo que yo pienso, son todas las que tiene que tener una gran persona”, sentenció.

Jorge Cazulo, un jugador que se brindó al máximo con la casaquilla de Sporting Cristal | Foto: GEC

Óscar Javier Morales

“Muy buena persona y tremendo compañero. Jugamos juntos en Nacional y quedó una buena amistad. Se merece la carrera que hizo. En el día a día era un muy buen compañero, muy buen jugador, poseía una buena técnica y visión de juego. En todos los lados que jugó dejó un gran recuerdo. La mayor parte de su carrera la hizo en Perú y es muy querido en Sporting Cristal, un ídolo, lo felicito por la carrera que hizo y lo que entregó. Eso se ve compensado en el reconocimiento de la gente y le mando un gran abrazo. Me alegro mucho por él”, dijo.

Con estas dos versiones queda en claro que Jorge Cazulo por algo se ganó el reconocimiento de todos los hinchas y compañeros. Un líder nato que, ahora desde la gestión, aportará mucho en Sporting Cristal.

