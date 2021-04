Sporting Cristal, vigente campeón peruano, no tuvo el debut esperado en la edición 2021 de la Copa Libertadores tras perder 3-0 ante Sao Paulo de Brasil en el Estadio Nacional de Lima, en choque válido por la primera fecha del Grupo E.

Al final del encuentro, Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, dio la cara y manifestó que el resultado no refleja el desempeño de su equipo ante la representación paulista.

“Quiero felicitar a Sao Paulo porque hizo un buen partido. Pienso que hicimos un buen partido. Tres goles es demasiado para lo que corrimos y jugamos. En varios momentos del partido equiparamos el juego, pero el marcador dice otra cosa. No tuvimos la capacidad de ajustar el marcador de nuestro juego”, indicó Mosquera en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

No obstante, el técnico celeste señaló que los errores que cometió su equipo ante Sao Paulo influyeron para que no tenga el debut soñado en la Libertadores.

“Hicimos un buen partido, puede sonar raro por los tres goles, pero ante un equipo brasilero te equivocas dos veces, cuando vas 1-0, te vacunan. Ellos son eficaces. En el juego no se notó un tema de edad o falta de experiencia, creo que ganó bien, pero es demasiado marcador para lo que jugamos”, añadió.

Finalmente, pese al marcado adverso, Roberto Mosquera dejó en claro que no tiene nada que reprocharles a sus dirigidos. “Estuvimos a la altura del juego, pero no del marcador. El equipo compitió y de hecho no sé cuantos equipos saldrán a jugar de igual a igual como lo hicimos hoy. No siento que nos hayan pasado por arriba. No estuvimos claros arriba y encima fallamos en salida. Es demasiado castigo tres goles para un equipo como nosotros. Tuvimos dos claras y no las metimos. Auguro que vamos a dar de hablar pronto”, sentenció.

En la próxima fecha de la Copa Libertadores, Sporting Cristal visitará a Racing Club de Argentina el próximo 29 de abril en el estadio El Cilindro de Avellaneda.

