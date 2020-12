Sporting Cristal y Ayacucho FC se enfrentarán este fin de semana por la gran final de la Fase 2 de la Liga 1 2020. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental el sábado 5 de noviembre a las 2:00 p.m.

Como se sabe, ambos equipos se enfrentan por ganar sus respectivos grupos en esta Fase 2 del campeonato peruano. Y solo uno de ellos tendrá la posibilidad de enfrentar a Universitario de Deportes en la gran final (ida y vuelta) por el título nacional.

Ahora bien, como este partido entre Cristal y Ayacucho FC es una final única, respondemos a lo que podría pasar en caso de empate en los 90 minutos.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: ¿Qué pasa si empatan en los 90 minutos?

Si el partido no ve un ganador durante los dos tiempos reglamentarios de 45 minutos cada uno, se tendrán que jugar 30 minutos extras en dos tiempos de 15 cada uno. Es decir, no se irían directamente a la tanda de penales. Si en esos 30′ extras no sacan diferencias, todo se define desde los doce pasos.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: Los escenarios de cara al campeón nacional

Si gana Cristal. El equipo de Roberto Mosquera disputará la final contra Universitario por el título nacional en duelos de ida y vuelta.

Si gana Ayacucho FC. El equipo provinciano tendrá que jugar nuevamente ante Cristal en duelos de ida y vuelta (en una especie de semifinal) para definir quién se enfrenta a Universitario.

