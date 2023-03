Luego del empate del último fin de semana contra ADT, Sporting Cristal se prepara para enfrentar a Huracán en Argentina el próximo jueves 9 de marzo en el duelo de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores.

El encuentro entre el cuadro bajopontino y ‘El globo’ se realizará en el estadio Tomás Adolfo Ducó (Parque Patricios, Buenos Aires).

Cambio en el equipo

El técnico brasileño Tiago Nunes guardó a varios jugadores para el último encuentro por la Liga 1 y así darles un mayor descanso, sin embargo, se espera que varios jugadores vuelvan al 11 inicial para el encuentro decisivo en Argentina.

Jhilmar Lora e Ignacio Da Silva volverán a ser parte del equipo inicial y así repetir la gran actuación que tuvieron días atrás cuando pudieron golear por 5-1 a Nacional de Paraguay.

La gran duda de los rimences está en el ataque debido a la falta de gol que presenta hasta el momento Brenner Marlos, sin embargo, el trabajo de desgaste que realiza en el campo es del agrado del técnico brasileño.

Martín Távara y Yoshimar Yotún no viajarían con Sporting Cristal

Para el duelo contra Huracán en Argentina, Tiago Nunes no podrá contar con Martín Távara, el cual no puede salir del país debido una denuncia por agresión que tiene de parte de su ex pareja, Angye Zapata.

Asimismo, el capitán del equipo, Yoshimar Yotún, aún se encuentra lesionado por lo que tampoco podrá jugar con la camiseta celeste.