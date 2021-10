La famosa serie de Netflix “El juego del calamar” (“Squid Game”), se ha vuelto en muy poco tiempo en una de las más vistas de la plataforma. Y con ella también varios de sus elementos se vuelven famosos, como sucedió con el número telefónico que aparece en una tarjeta.

Como se recuerda, en más de un capítulo se muestra una tarjeta de presentación con un número telefónico al reverso. Este número servías para poner a los protagonistas encon tacto con los organizadores de los juegos de la ficción.

Sin embargo este número telefónico rompió la cuarta pared y ha sido consultado por miles de fans de la serie de Netflix. Lo cual ha incomodado a la dueña original de esta línea telefónica, quien se comunicó con la productora de “Squid Game” para transmitir su molestia.

“Este es un número que he estado usando durante más de diez años, así que estoy bastante desconcertada. Hay más de 4.000 números que tuve que borrar de mi teléfono”, señaló la legítima dueña del número telefónico al diario Money Today. “Al principio no sabía por qué, pero mi amigo me dijo que mi número salió en El juego del calamar y ahí fue cuando me di cuenta”, añadió.

Tras conocer las molestias causadas, Netflix anunció que editaría el número telefónico de la afectada empresaria surcoreana de las escenas en las que aparece. Pues, como ella declaró en medios locales, recibe miles de llamadas diarias y esto no le permite “seguir con su vida diaria de forma normal”.

Hay reportes en los que se menciona que la mujer afectada por la serie rechazó una compensación de US$4.178. Al respecto de este monto, Netflix no se ha pronunciado de forma oficial. Por el contrario, la plataforma de streaming ha pedido a los fans de la serie que no llamen al número telefónico en cuestión.

“Junto con la productora, estamos trabajando para resolver este asunto, incluida la edición de escenas con números de teléfono cuando sea necesario”, señaló Netflix este miércoles.

Como se sabe, ”El juego del calamar” se estrenó el pasado 17 de septiembre en la plataforma de streaming. Desde entonces, se ha convertido en una de las series más vistas en 90 países en tan solo 10 días.

VIDEO RECOMENDADO

¿Quisieras sentirte como uno de los protagonistas de 'El juego del calamar'? Aquí te contamos que juegos y aplicaciones sobre la serie puedes descargar tanto para pc como celular.