Star Wars: The Book of Boba Fett es el nombre de la nueva serie sobre la popular saga ficticia que estrenará la plataforma de streaming Disney+. Los fanáticos no ven la hora de que llegue el estreno.

Esta nueva producción contará con un total de siete capítulos y ya se ha anunciado de forma oficial las fechas en que cada uno de ellos saldrá al aire en Disney+. Aquí te vamos a contar todos los detalles.

The Book of Boba Fett: ¿Cuándo se estrenará cada episodio?

La nueva serie sobre Star Wars se estrenará el 29 de diciembre del 2021, mientras que el último capítulo está programado para el 9 de febrero del 2022. Aquí el calendario de capítulos completo:

Episodio 1 – 29 de diciembre de 2021

Episodio 2 – 5 de enero de 2022

Episodio 3 – 12 de enero de 2022

Episodio 4 – 19 de enero de 2022

Episodio 5 – 26 de enero de 2022

Episodio 6 – 2 de febrero de 2022

Episodio 7 – 9 de febrero de 2022

Como se sabe, la serie transcurre en la misma línea temporal que The Mandalorian, de gran éxito en Disney+. En The Book of Boba Fett se suscitarán eventos posteriores a El Retorno del Jedi.

Con la Nueva República ya instalada, todo ha cambiado para Fett, que deberá ocupar el lugar de Jabba El Hutt.

Para conocer un poco más el personaje de Boba Fett puedes ver el documental Helmet: The Legacy of Boba Fett que está en Disney+ y habla sobre cómo este personaje ha influido en la comunidad de Star Wars.

VIDEO RECOMENDADO

La edad, enfermedades, vicios e incluso accidentes han acabado con la vida de algunos de los actores de esta popular saga. Aquí te contamos de quienes se trata.