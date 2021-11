Mientras la suerte le sonreía, escaló hasta convertirse en el tercer mejor jugador de tenis en la actualidad; sin embargo, Stefanos Tsitsipas tuvo que retirarse del duelo ante Alexei Popyrin durante el Masters 1000 ATP de París. La explicación la dio más adelante y no auguraba buenas noticias.

Aunque cayendo por 4-2, la esperanza de darle vuelta al marcador en ese o los siguientes se vieron opacadas luego de una molestia y decidió parar. “Hace tiempo que tengo dolor. He notado que se reproducía y no quería que empeorase”, comentó el natural de Grecia luego del encuentro.

“Nunca había renunciado a un partido en mi vida pero hoy tengo que hacerlo. Tengo que tener cuidado de cara al próximo torneo que es el más importante para mí”, agregó el tenista de 23 años, haciendo referencia al ATP World Tour Finals, que ya ganó en 2019 ante Dominic Thiem.

“Sé cómo tratarla, pero cuando juegas todos los días, entrenas todos los días, no mejora la situación. No es fácil parar, sobre todo cuando hay torneos importantes como este. Duele mucho no poder jugar al nivel que yo quería jugar, al nivel que se espera de mí”, confesó fastidiado por la necesidad de acabar el encuentro.

Clasificado ya al ATP Finals de Turín a disputarse del 14 al 21 de noviembre, priorizará su presencia en el mencionado certamen. Además, buscará retomar su racha de 55 partidos ganados con el que llegó al torneo de París, como líder del año.

Por otra parte, Popyrin disputará el derbi australiano en octavos ante su compatriota James Duckworth, este último tras eliminar al italiano Lorenzo Musetti.

