Steve Jobs fue uno de los máximos responsables en revolucionar todo: las computadoras personales, las películas de animación, los celulares, entre otros. En resumen, sin sus grandes aportes no hubiera sido posible concebir el mundo tecnológico como lo hacemos en el presente. Y, este miércoles 5 de octubre, se le rinde tributo en diferentes partes del planeta tras cumplirse 11 años de su muerte.

“La razón más atractiva para que la mayoría de la gente compre una computadora para el hogar será conectarla a una red de comunicaciones nacional. Estamos en las etapas iniciales de lo que será un avance verdaderamente notable para la mayoría de las personas, tan notable como el teléfono”, señaló Jobs en 1985 durante una entrevista a Playboy, haciendo mención a una de sus tantas ideas visionarias.

Como se recuerda, en 1985, las computadoras solo tenían un uso estrictamente empresarial. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos dispositivos crecieron en cuanto a demanda, hasta el punto que la mayoría de hogares hoy cuentan con uno de estos en casa.

Asimismo, durante la Conferencia Internacional de Diseño en Aspen, en el año 1983, Jobs dio otras de sus predicciones tecnológicas que se llegaron a cumplir. “Una computadora increíblemente genial en un libro que puedes llevar contigo y que puedes aprender a usar en cinco minutos”. Una descripción casi exacta del iPad, lanzado por él en 2010.

Debido a esta fecha especial, a continuación, recordaremos las frases más inspiradoras del creador de Apple sobre la vida y los negocios, recopiladas por Ana Huac.

Sobre la vida

-”Tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida de alguien más… No dejes que el ruido de la opinión de los demás acalle tu propia voz interior. Y, lo que es más importante, ten el coraje para hacer lo que te dicen tu corazón y tu intuición”.

-“Recordar que moriré pronto es la herramienta que más me ayuda a tomar grandes decisiones en la vida. Porque prácticamente todos las cosas —todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el miedo al fracaso o la vergüenza— desaparecen al encarar la muerte, dejando sólo lo que es verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la mejor forma de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. No hay razón para no seguir a tu corazón… mantente hambriento, mantente alocado”.

-“No tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas, por lo que cada una de ellas debería ser excelente. Porque ésta es nuestra vida. La vida es breve, y después morimos, ¿lo sabes? Nosotros elegimos qué hacer con nuestras vidas. Así que más vale que sea algo impresionantemente bueno. Más vale que valga la pena”.

-“Durante los últimos 33 años, cada mañana me he mirado en el espejo y me he preguntado: ´si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?´. Cuando la respuesta ha sido `no´ durante muchos días seguidos, sé que tengo que cambiar algo”.

-”Ser el más rico del cementerio no es lo que más me importa. Acostarme por la noche y pensar que he hecho algo genial. Eso es lo que más me importa”.

Sobre los negocios

-”Estoy convencido de la que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los no exitosos es pura perseverancia”.

-“No puedes conectar los puntos viendo hacia adelante. Sólo puedes hacerlo mirando hacia atrás”.

-“Tu trabajo va a suponer gran parte de tu vida, y la única forma de estar totalmente satisfecho es haciendo algo que creas que es un gran trabajo. Y la única forma de hacer un gran trabajo es hacer lo que amas. Si todavía no lo has encontrado, sigue buscando. No te conformes. Como con todos los asuntos del corazón, te darás cuenta cuando lo encuentres”.

-“Soy la única persona que conozco que ha perdido un cuarto de billón de dólares en un año. Eso es algo que te forja carácter”.

-“Creo que si haces algo y sale bien, luego tienes que hacer algo maravilloso. No recrearse por mucho tiempo. Simplemente pensar qué será lo siguiente”.

-“No puedes preguntar a los clientes qué quieren y luego intentar dárselo. Para cuando lo hayas fabricado, ya querrán algo nuevo”.

-“Contratar a una persona es un proceso complicado, puesto que no puedes conocerlo con una corta entrevista. Yo me baso en mi instinto y mis pensamientos para decidir si entra en el equipo o no, y la pregunta que me hago es: ¿qué sentimientos ha provocado en mí? ¿Cómo reaccionan frente a un reto? Además, a ellos les pregunto: `¿Por qué estás aquí?´ Y lo que pretenda expresar en su respuesta significará mucho”.

Sobre la creatividad

-”Siempre estamos pensando en nuevos mercados en los que entrar, pero es diciendo `no´ como puedes concentrarte en las cosas realmente importantes”.

-“Ése ha sido uno de mis mantras: concentración y simplicidad. La simplicidad puede ser más difícil que la complejidad. Tienes que trabajar duro y pensar con claridad para hacer las cosas simples. Pero merece la pena porque, una vez que lo consigues, mueve montañas”.

-“No me dedico a poner las cosas fáciles a mis trabajadores. Me dedico a lograr que cada día se superen a sí mismos. Para ello hay que unir a toda la compañía y enfocarla en los proyectos que de verdad importan. Después, escojo a los mejores empleados y les pongo a dirigir esos proyectos para que motiven al resto y proporcionarles una visión agresiva sobre cómo será el producto. Solo así seremos mejores”.

-“Cuando innovas, te equivocas. Lo que marca la diferencia es darse cuenta, rectificar y seguir innovando.”

-“Cuando una persona tiene una buena idea, la difundo entre mi equipo de confianza para saber qué piensan, se involucren, opinen y aporten sus ideas para construir algo mejor. La clave es explorar todos los caminos posibles y hallar el mejor entre todos”.

-“No se trata de cultura pop, y no se trata de engañar a la gente ni convencerles de que quieren algo que no necesitan. Averiguamos lo que queremos. Y creo que somos bastante buenos pensando en lo que la gente va a querer también. Eso es por lo que nos pagan. Nosotros sólo queremos hacer grandes productos.”

-“El problema de Microsoft es que no tienen sentido del gusto. No tienen sentido del gusto ninguno. Y no lo digo como algo poco importante. Lo digo como un problema grande. No tienen ideas originales y no ponen su cultura en el producto”.

