Aerosmith es uno de los grupos de rock más exitosos que se consolidó en los años 70. Sin embargo, fue durante los 80 y 90 que alcanzaron gran popularidad, en especial su vocalista, Steven Tyler, quien llamó la atención por su voz y estilo.

Esta estrella no se salvó de los excesos, puesto que durante la década de los 80 tuvo problemas con las drogas, por lo que decidió ingresar a rehabilitación. En diferentes ocasiones, Tyler contó que este problema casi separa a la banda.

Además de ello, el cantante ha preocupado a los fanáticos en los últimos años debido a su salud. Hace un tiempo, Steven Tyler padeció una enfermedad que ocultó a sus seguidores y a la prensa. Felizmente logró recuperarse y hoy sigue sorprendiendo a muchos con su talento.

¿Cuál es la enfermedad que padeció Steven Tyler?

Durante una entrevista a Access Hollywood en 2006, Steven Tyler reveló que tres años antes había sido diagnosticado con Hepatitis C, sorprendiendo a todos sus fanáticos porque era la primera vez que hablaba del tema.

El cantante detalló que fue diagnosticado con la enfermedad durante el tiempo en que Aerosmith estaba tomándose un descanso. Además, agregó que su tratamiento incluyó quimioterapias.

“Hablé con mi médico y me dijo que era el momento, ya que eran 11 meses de quimioterapia. Así que pasé por ello y casi me mata”.

Tras varios meses de tratamiento, el cantante de rock dijo que la enfermedad ya no “estaba en su sangre”.

¿Cuál es el estado de salud actual de Steven Tyler?

Lo último que se ha sabido sobre su salud fue en 2017, cuanto Aerosmith prendió las alarmas al cancelar una serie de conciertos por cuestiones de salud de Steven Tyler. En ese entonces, se especuló que sufrió un ataque al corazón y que incluso sufrió convulsiones.

Sin embargo, el intérprete de “I Don´t Want To Miss A Thing” desmintió los rumores y mencionó que tuvo que viajar a Estados Unidos para someterse a un procedimiento del cual no brindó más detalles.

Fuente: Milenio

Conforme a los criterios de Saber más

VÍDEO RECOMENDADO:

Olivia Rodrigo habla de "Sour", su película y su gira 2022. (Fuente: Saltar Intro)

TE PUEDE INTERESAR: