Durante los últimos años, los streamers han ganado mucha relevancia entre los más jóvenes debido a su diverso contenido, que ha llamado la atención de más de uno. Incluso, algunos de ellos se han atrevido a realizar giras por Sudamérica, como fue el caso del popular Speed, que incluyó a Perú, y ahora la posible llegada de Spreen. Sin embargo, una noticia ha sorprendido al mundo digital, ya que un reconocido influencer anunció que se incorporó como futbolista profesional en un equipo que recién ascendió a la Primera División de Argentina. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUIÉN ES EL POPULAR STREAMER QUE JUEGA EN EL FÚTBOL PROFESIONAL DE ARGENTINA?

A través de sus redes sociales, Santiago Maratea, un popular influencer, ha informado a sus seguidores que entrará una vez más al mundo del fútbol, pero esta vez como futbolista. Se trata del Club Atlético Colegiales, que actualmente se desempeña en la Primera Nacional tras haber ascendido. En un video de presentación que compartió en su Instagram y en la cuenta del club, el streamer dejó en claro que principalmente estará en el plantel de reserva del club, lo cual le ha generado mucho entusiasmo por esta nueva etapa en su vida.

“Hola para todos, ¿cómo andan? Soy Santi Maratea. Antes que nada le quiero agradecer a la gente de Colegiales por esta oportunidad y mandarles un saludo a todos los hinchas, que ojalá también me den la bienvenida. A partir de mañana voy a empezar a entrenar con reserva. Estoy muy contento con este proyecto que apuntamos a que tenga la seriedad que tiene el club”, dijo al inicio.

Asimismo, Santi mostró su intención de jugar en la Primera División con Colegiales, pero indicó que todo dependerá de su esfuerzo y de ganarse un lugar en el equipo. Sin embargo, eso no es todo, ya que el influencer de 32 años aprovechó la cámara del equipo de Munro para afirmar que, en esta oportunidad, no realizará ninguna colecta, tal como lo hizo con Independiente, ya que el club tenía una fuerte deuda en 2023. De esta manera, Maratea busca dar el gran golpe y convertirse en todo un jugador de fútbol profesional.

“La idea no es que me metan de la nada en primera ni mucho menos, es entrenar, progresar y ganarme mi lugar si se me da la posibilidad. Obviamente en cualquier otra cosa que pueda ayudar al club también lo voy a hacer. No voy a hacer una colecta, no se asusten, no es el fin de todo esto. El fin es con seriedad poder meterme, entrenar y compartir tiempo con los chicos del plantel. Muchas gracias, espero que nos veamos pronto”, finalizó el reconocido streamer.

¿QUIÉN ES SANTIAGO MARATEA?

Santiago Maratea, conocido como Santi Maratea, es un influencer de 32 años nacido el 25 de junio de 1992 en San Isidro. Desde hace varios años, Maratea se dedica a organizar colectas masivas a través de sus redes sociales con el fin de apoyar diversas causas benéficas. Así, el popular streamer ha llevado a cabo importantes colectas, como cuando recaudó 100 millones de pesos en menos de 24 horas para combatir los incendios en la provincia de Corrientes, o cuando colaboró para conseguir tratamiento para Ezra, de acuerdo con One Football.

Además, se hizo conocido entre los internautas luego de publicar un video en Instagram donde se tiraba una tostada en la cara. A partir de ese momento, su popularidad comenzó a aumentar, atrayendo a miles de jóvenes y llegando a tener su propio programa radial por Vorterix llamado Generación Perdida, mientras paralelamente seguía haciendo contenido en redes sociales.

¿QUÉ POLÉMICA TUVO EL STREAMER SPREEN EN EL FÚTBOL ARGENTINO?

El pasado 11 de noviembre de 2024, el popular Spreen acaparó las noticias de la prensa deportiva, ya que, durante su participación en el partido ante Deportivo Riestra y Vélez Sarsfield por la fecha 20 de la Liga Profesional del Fútbol de Argentina, fue sustituido a los 78 segundos de haber comenzado el primer tiempo. La decisión del técnico local generó mucha polémica, que llegó hasta instancias internacionales.