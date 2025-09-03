El influencer peruano Víctor Caballero, conocido popularmente como Curwen, sorprendió a todos al anunciar que contraerá matrimonio con su pareja Carla Campos-Salazar. El hecho ocurrió durante una reciente transmisión del programa “Habla Good”, espacio donde el regreso de El Furrey ya había generado gran expectativa, pero terminó siendo el escenario de una revelación inesperada.

El anuncio tomó desprevenidos tanto a sus compañeros de conducción como a los seguidores del podcast, quienes reaccionaron con asombro y entusiasmo tras escuchar a Curwen confirmar que dará un paso trascendental en su vida personal. Con la chispa que lo caracteriza, el youtuber no solo confirmó la boda, sino que también dejó entrever quién sería el invitado especial a la ceremonia. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CÓMO REVELÓ CURWEN SU BODA Y A QUIÉN INVITARÁ AL EVENTO?

Durante una conversación en Habla Good, Curwen empezó a bromear con sus colegas, sugiriendo que vayan alistando un terno porque pronto tendrían que asistir a una celebración especial. Entre risas y sorpresa, todos le pidieron que dijera directamente de qué se trataba, hasta que finalmente lo soltó: “El otro año me caso con Carla”.

El ambiente se llenó de aplausos y felicitaciones, pero lo más llamativo llegó después, cuando cerró el anuncio con un chiste que arrancó carcajadas. “Voy a traer a Julio Guzmán. Para que me entregue, pero corriendo”, expresó en tono irónico. La broma hizo referencia al recordado episodio de 2018, cuando el líder del Partido Morado fue captado huyendo de un incendio en un departamento de Miraflores.

¿QUIÉN ES CARLA CAMPOS-SALAZAR?

Carla Campos-Salazar, de 23 años, es una diseñadora gráfica e ilustradora con base en Lima. Estudió en el Instituto Peruano de Publicidad (IPP) y ha forjado una carrera como freelancer, enfocándose en proyectos de identidad visual, diseño web y material impreso. Su estilo combina creatividad con funcionalidad, lo que le ha permitido destacar en el rubro.

En redes sociales también ha ganado gran popularidad: supera los 485 mil seguidores en TikTok, donde comparte desde momentos cotidianos hasta procesos creativos de su trabajo, y acumula más de 70 mil seguidores en Instagram, donde muestra su faceta profesional. Además, muchos la reconocen por ser hermana de Adriana Campos-Salazar, actriz que interpreta a Maripaz en la exitosa serie “Al Fondo Hay Sitio”.

¿QUIÉN ES CURWEN?

Víctor Caballero, conocido digitalmente como Curwen, inició su camino en el 2014 con El Diario de Curwen, un proyecto en YouTube en el que analizaba la política nacional con un estilo crítico y pedagógico. Su seudónimo está inspirado en Joseph Curwen, personaje de la obra El caso de Charles Dexter Ward de H. P. Lovecraft.

Con el tiempo se consolidó como streamer y comentarista, generando debates que lo posicionaron entre los principales influencers de noticias en Perú. Actualmente forma parte del podcast Todo Good, donde comparte espacio con Gerardo Pe, Dafo, Laura Spoya y Mario Irivarren, combinando análisis social con humor. Su estilo directo lo ha convertido en un referente de la conversación digital, aun cuando sus polémicas con personajes como ElZeein o Ric La Torre han generado controversia.