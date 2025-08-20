El mundo del streaming volvió a encenderse tras las declaraciones de José Luis Rodríguez, más conocido como ‘El Pelao’, conductor del programa digital ‘Habla Good’. El creador peruano decidió pronunciarse sobre lo que considera actitudes y bromas ofensivas de algunos streamers argentinos hacia los peruanos, lo que rápidamente generó eco en las comunidades digitales de ambos países.

Rodríguez no dudó en mencionar directamente a dos de los nombres más reconocidos en el panorama argentino: La Cobra y Davoo Xeneize. Con tono frontal, criticó tanto la permisividad de uno como la actitud abiertamente burlona del otro. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO EL ‘PELADO’ DE HABLA GOOD?

Durante una transmisión, Rodríguez expresó que si bien La Cobra no suele insultar directamente a los peruanos, su comunidad aprovecha los audios automatizados por bots para introducir mensajes cargados de comentarios despectivos. Según explicó, ese tipo de dinámicas generan un espacio donde las burlas terminan siendo toleradas.

En cambio, señaló que Davoo Xeneize sí recurre a expresiones con doble intención: en tono de chiste lanza frases parecidas a “¡Ah! No vayan a ser peruanos”.

Frente a esto, Rodríguez fue tajante y pidió a los creadores que dejen de utilizar a los peruanos como motivo de burla: “Entonces le voy a pedir a todos los creadores de contenido que se dejen de jod*r con la j*da de peruanos”.

¿QUIÉN ES ‘LA COBRA’?

Lautaro Del Campo, conocido como La Cobra, es un streamer argentino que se caracteriza por su humor sin filtros y su estilo directo. Apasionado hincha de Boca Juniors, transmite principalmente en Kick, donde comparte análisis de fútbol, comentarios sobre la actualidad y momentos de su vida cotidiana.

Gracias a su autenticidad y forma desinhibida de expresarse, se ha convertido en una figura cercana para miles de seguidores. Curiosamente, uno de los países donde más apoyo recibe es el Perú, donde su comunidad es especialmente activa y le demuestra lealtad en cada transmisión.

¿QUIÉN ES DAVOO XENEIZE?

David Quint, conocido como Davoo Xeneize, inició su carrera en YouTube hace más de diez años publicando contenido relacionado exclusivamente con Boca Juniors. Desde 2020, su presencia en redes sociales se ha intensificado, sobre todo en Kick, donde transmite diariamente con audiencias que superan las 10 mil personas en vivo.

Nacido en 2002, acumula millones de seguidores entre YouTube, TikTok y Kick. Su trabajo consiste en comentar partidos, analizar jugadas y compartir su entusiasmo por el fútbol. En 2023, reveló que nació con hipoacusia, lo que no le impidió construir una carrera sólida como creador digital. Incluso, fue finalista en los Premios ESLAND, consolidándose como uno de los referentes del streaming futbolero en el mundo hispano.