Los cruces verbales no se hicieron esperar en la antesala de “La Noche Dorada 2025″, el evento que une el boxeo amateur con el universo digital. Durante una reciente transmisión en vivo en el canal de El Zeein, dos de los protagonistas, Fanodric y Dafonseka, protagonizaron un tenso intercambio que encendió la previa de su combate.

Lo que empezó como una conversación casual entre streamers terminó en un cara a cara cargado de indirectas, donde uno de ellos lanzó una frase que no pasó desapercibida y dejó en silencio al otro. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO DAFONSEKA QUE INCOMODÓ A FANODRIC?

En una transmisión en vivo organizada por El Zeein, se vivió un momento de alta tensión entre Dafonseka y Fanodric, quienes se verán las caras en el ring durante La Noche Dorada 2025.

Mientras hablaban sobre la importancia del evento para sus carreras, Dafonseka no dudó en restarle valor personal al combate, afirmando con tono provocador: “A ti te va a cambiar la vida la pelea, a mí no. Yo voy a seguir haciendo lo mío siempre. Voy 10 años haciendo esto.”

Fanodric, visiblemente incómodo, respondió cuestionando el peso de esa trayectoria: “¿10 años? Hace unos cuántos que no sé nada de ti.”

El intercambio dejó entrever la disparidad en cómo ambos perciben la magnitud del evento.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ LA NOCHE DORADA 2025?

El evento se llevará a cabo el sábado 2 de agosto en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en San Borja, Lima. Este recinto ha sido elegido por su capacidad y preparación para albergar espectáculos de gran magnitud, y será el escenario de una noche llena de acción y entretenimiento.

¿QUIÉNES SE ENFRENTARÁN EN LOS COMBATES DE LA NOCHE DORADA?

Además del enfrentamiento entre Fanodric vs. Dafonseka, el evento enfrentará a otros streamers como Glogloking vs. Shadoune, Smash vs. Kingteka, y Zully vs. La Pinky, además de la pelea estelar entre Cristorata y Cañita.

Todos los participantes han estado entrenando intensamente para subir al ring en este espectáculo que mezcla el mundo digital con el boxeo amateur.

¿DÓNDE VER EL EVENTO Y CÓMO CONSEGUIR ENTRADAS?

Los boletos para asistir al Coliseo Eduardo Dibós pueden adquirirse a través de Teleticket, con precios variados según la zona elegida. Además, quienes no puedan estar presentes físicamente, podrán seguir toda la transmisión en vivo desde la cuenta de Kick de Zein, lo que permitirá disfrutar del evento desde cualquier parte del mundo.