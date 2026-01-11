El pasado 8 de enero, miles de fanáticos presenciaron uno de los derbis más emocionantes entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, en el marco de la Supercopa de España. En esta oportunidad, el equipo merengue venció por 2 a 1 al equipo de Diego Simeone. Así, uno de los canales que transmitió este importante partido en señal abierta fue América TV con la narración especial de Toño Vargas, una de las voces más históricas del periodismo deportivo nacional. Así, Davoo Xeneize, reconocido streamer argentino, confesó abiertamente que siguió de cerca el encuentro español a través de la señal peruana, elogiando la labor del narrador nacional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO DAVOO XENEIZE SOBRE LA NARRACIÓN DE TOÑO VARGAS?

Recientemente, a través de una transmisión en vivo en Kick, David Quint, mejor conocido como Davoo Xeneize, compartió sus impresiones sobre el encuentro entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid por la Supercopa de España. Sin embargo, no dejó pasar un particular momento, al confesar muy entusiasmado que gracias a la señal de América TV logró ver la emocionante semifinal español. Además, se mostró sorprendido por la destacada narración de ‘Toño’ Vargas, resaltando su profesionalismo y calidad en la transmisión. Aunque el argentino solicitó al público peruano el nombre del relator debido a que no lo conocía.

“Yo vi el partido completo, pero no lo televisaban por ningún lado en la Argentina. Y lo vi literalmente en una transmisión peruana. ¿Algún peruano sabe quién es el relator? Me gusta mucho como relata. Cuando arrancó el partido el comentarista dijo ‘los dejo con el mejor relator de América’. Y arrancó a relatar el partido y me encanta como relata. En serio lo digo, en América TV, no lo conocía porque yo conozco a los relatores de Argentina, pero ahí me tocó ver el partido con el relator peruano y estuvo muy bueno la verdad, pero no sé cómo se llama la verdad“, expresó Davoo, visiblemente emocionado. Esto, sin duda, generó una serie de reacciones en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en mencionar el nombre de ‘Toño’ Vargas.

¿QUIÉN ES TOÑO VARGAS?

‘Toño’ Vargas es una de las voces más reconocidas de la televisión peruana. Él es el responsable tras las narraciones de comerciales y presentaciones en América TV. Además, es un popular narrador deportivo con una voz y un estilo reconocible por todos los peruanos. En 2021 Vargas se enfermó de Covid-19 después de la Copa América 2021. Durante algunos meses se encontró en un estado crítico, pero tras una intensa lucha logró superar la enfermedad y volver a las narraciones deportivas, desatando la alegría de todos los aficionados al fútbol peruano.

Teniendo en cuenta que Erick Osores atravesó una situación similar, enfrentando una enfermedad que lo alejó de las narraciones durante un tiempo, tiene sentido que sienta admiración por ‘Toño’ Vargas. En redes sociales sus seguidores reconocen a ambos como luchadores y dos de las voces más importantes en el deporte nacional. A través de sus historias de Instagram se puede apreciar cómo Osores bromea con Vargas sobre sus líneas de voz en América TV más conocidas por los peruanos.