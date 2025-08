Este domingo 3 de agosto se confirmó el fallecimiento de Christian Amau Cusicuna, conocido en la escena como ‘Machaq’, miembro de la Roro Network. Esta noticia sorprendió a los seguidores de dicho espacio. Cabe resaltar que este penoso suceso fue compartido por su colega y amigo ‘El Grillo’, a través de una sentida publicación en redes sociales, donde expresó su pesar por la partida del comunicador y compañero del programa Cuidando el Rancho.

Desde hace más de un año, ‘Machaq’ enfrentaba una dura batalla contra la leucemia mieloide aguda, enfermedad con la que fue diagnosticado y que afectó seriamente su salud en los últimos meses.

Gerarmanu, también compañero de ‘Machaq’, le dedicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. “Solo queda estar agradecido por haber tenido la suerte de haber conocido a tan gran tipo como el señor Machac (sic), fue un gusto cada vez que nos vimos y me alegra que cada vez pudimos disfrutar un montón”, comentó.

Gerarmanu, conductor de La RoRo Network, se despidió de 'Machaq‘. (Foto: Instagram)

El popular ‘Grillo’ también escribió una motiva publicación. “Recuerdo que siempre nos odiábamos al vernos y te abrazaba diciendo: ¿tú de nuevo?, luego me reía y me sentía feliz en el programa contigo sentado mirándonos y lanzando amenazas, entendiste mi amistad pasivo - agresiva. Nunca entenderé como te hacía feliz verme renegar, discutir con la sociedad pero sé que disfrutaste de todo lo que pude darte. Me dejas un legado inolvidable: memes sin contexto, audios raros y teorías de por qué me hicieron marrón. Descansa en paz, maestro del caos".

De otro lado, Carlos Orozco, dueño de La Roro Network, también utilizó sus redes para recordar con cariño y respeto el paso de ‘Machaq’. “Machaqruna fue de esos que, teniendo todos los boletos marcados para irse temprano, decidió quedarse un rato más solo para hacer feliz a los suyos. Tenía el cuerpo jugándole en contra, pero el ánimo impecable. Cuando iba a La Roro era como si nada le doliera, se sentaba a ver nuestras pichangas desastrosas como si el corazón no le estuviera jugando en contra”.

“Era un rebelde contra la fatalidad. Hoy le tocó partir, pero no se va en silencio: deja su risa flotando en cada rincón donde alguna vez nos acompañó”, agregó Orozco.

Qué es la Roro Network

La Roro Network es una plataforma peruana de contenido digital que ha ganado notoriedad en la escena local por su enfoque independiente y su estilo directo. Fundada por el comunicador Carlos Orozco en 2024, la red ofrece programas transmitidos en vivo y en formato podcast que abordan temas de actualidad, cultura y sociedad desde una perspectiva crítica y poco convencional.

El proyecto reúne a diversos creadores de contenido —entre ellos figuras como “El Grillo” y “El Tío Rockefeller”— y se caracteriza por su formato dinámico, conversaciones sin guion y una fuerte presencia en redes sociales. Su estilo irreverente y su cercanía con el público joven han permitido que varios de sus espacios alcancen altos niveles de audiencia, posicionándose como una alternativa frente a los medios tradicionales.