Tras permanecer más de veinte días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a causa de un grave accidente de tránsito ocurrido mientras se dirigía a su centro de trabajo en scooter, Antonio Crespo fue dado de alta luego de una notable recuperación. Esta noticia no solo ha alegrado a la comunidad de streamers en el país, sino también a sus fieles seguidores, quienes esperan con ansias que pronto regrese a ‘Habla Good’. Sin embargo, Furrey reveló, a través de sus redes sociales, su delicada situación, así como una operación más que se tiene que realizar como parte de su recuperación. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO FURREY SOBRE SU RECUPERACIÓN TRAS SALIR DE UCI?

Como bien se recuerda, el pasado 9 de julio, Furrey sufrió un terrible accidente de tránsito mientras se desplazaba con su scooter rumbo a la grabación de su programa digital ‘Habla Good’ por la cuadra 8 de la avenida Nicolás Arriola, en La Victoria. En aquella ocasión, el youtuber español fue embestido por un auto rojo, lo que provocó que saliera arrojado varios metros y sufriera graves lesiones que motivaron su internamiento en la UCI de una reconocida clínica local.

Tras largas semanas de incertidumbre, Antonio Crespo asombrosamente fue dado de alta y, desde la comodidad de su hogar, utilizó sus historias de Instagram para contar detalles sobre su situación actual de salud a sus seguidores. “Hola, gente. Acá estoy. Estoy en mi cama, en mi casa. Me moría de volver a casa después de más de 20 días en la clínica porque así puedo estar con mis reales (perros) que me hacen compañía y mi voz todavía no ha cambiado mucho, pero ya está mejor. Ya soy capaz de ir al baño y caminar. No mucho, pero todavía puedo hacerlo”, dijo al inicio.

No obstante, el streamer dejó en claro que, a pesar de que está en cama junto a sus seres queridos y mascotas, aún espera recuperarse para retornar a sus actividades. Y es que, según explicó el propio youtuber español, sus vértebras cervicales aún no se encuentran del todo recuperadas, por lo que su proceso de rehabilitación tomará tiempo. Además, deberá someterse a una cirugía en el hombro, lo que representa una gran dificultad en su camino hacia la estabilidad física. “Estamos esperando que se me curen las vértebras del cuello porque eso es lo que me tiene más jodido y poder caminar que es lo que más me embrutecer ahora, pero después tengo que operarme el hombro porque lo tengo jodido”, indicó.

“Quiero agradecer a todos los que mandaron su apoyo, por mensaje o lo que sea. No les he contestado porque me cuesta mucho usar el celular con una sola mano. Agradezco a todos los que han colaborado con cada actividad que hemos hecho. La verdad, muchas gracias. No imaginaba que esto sería tan caro porque lo es, pero gracias a ustedes podemos pagarlo. Estoy trabajando duro para poder caminar, poder curarme mis vertebras y poder volver a hacer show como antes. Todavía me falta un poco, pero prometo que estoy trabajando duro por poder volver”, agregó el popular Furrey.