No cabe duda de que Jorge Luna ha ganado mucho popularidad en las redes sociales, debido a su estilo sarcástico, utilizando el doble sentido y la grosería en sus intervenciones. De hecho, junto a su amigo Ricardo Mendoza conducen el programa digital ‘Hablando huevadas’, en la que genera un sinfín de reacciones en el canal de YouTube. Sin embargo, en los últimas horas, el popular Benjadoes ha sorprendido a los seguidores al revelar que su próxima película llamada ‘My storylof’ ha sido financiada con miles de dólares por el comediante peruano. Esta revelación ha generado diversos debates entre los usuarios, quienes se preguntan cuánto es la cantidad. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO DINERO LE PRESTÓ JORGE LUNA A BENJADOES PARA PRODUCIR SU PELÍCULA?

A través del programa ‘Habla good’, que se emite por YouTube, estuvo como invitado Benjadoes para anunciar detalles de su primera película ‘My storylof’, cuyo estreno está previsto para el próximo 25 de septiembre. Al inicio, no dudó en revelar que una de sus mayores aspiraciones ha sido producir una película y participar en ella, asegurando que viene trabajando en este proyecto desde hace varios años. No obstante, sorprendió a los conductores del podcast al confesar que parte del apoyo económico de dicha cinta fue gracias al comediante Jorge Luna.

Según Benjamín Doig Espinoza, tomó la decisión de pedirle al también empresario una fuerte suma de dinero para su película y que se lo iba a devolver con intereses. “10 000 dólares, te lo voy a devolver en este plazo y con intereses”, contó Benja, argumentando que el presentador aceptó la propuesta sin ponerle excusas y realizó el depósito del dinero al día siguiente. “Tú me estás siendo honesto y yo también lo estoy siendo contigo. Tengo el dinero y te lo voy a dar”, respondió Luna.

Sin embargo, eso no es todo, pues, el popular tiktoker confesó que, junto a su equipo de trabajo, dudaron en solicitarle más fondos al integrante de HH. Posteriormente, se animó a enviarle un audio de cuatro minutos en el que, sin precisar el monto exacto, señaló que este supera al primer desembolso. Esto generó que los conductores de ‘Habla good’ argumentaran que el monto solicitado no cubre la producción de una película, mientras que los seguidores han aplaudido este acto de generosidad y solidaridad por el deposito del dinero.