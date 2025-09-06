A solo una fecha de que finalice oficialmente las Eliminatorias Sudamericanas 2026, la selección peruana se despidió del sueño del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México tras perder por 3-0 frente Uruguay en Montevideo. De hecho, la lamentable campaña clasificatoria se ve reflejada en los goles: Perú solo pudo festejar seis tantos durante todo el torneo y nunca de visita, mientras recibió veinte en contra. La ausencia de un delantero de jerarquía, la fragilidad en la defensa y otros factores clave terminaron por pasarle factura al ‘equipo de todos’, que una vez más se quedará sin escuchar el himno nacional en una cita mundialista. De esta manera, el popular streamer Fanodric lanzó una inusual analogía sobre la situación de ‘La Bicolor’ en el presente proceso eliminatorio. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO FANODRIC SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SELECCIÓN PERUANA EN LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS 2026?

En un proceso marcado por la falta de visión en la toma de decisiones, la ausencia de respuestas por parte del cuerpo técnico y la incapacidad de los jugadores para reinventarse en estas Eliminatorias Sudamericanas 2026, la selección peruana le dijo adiós al sueño mundialista. A falta de un partido, la blanquirroja logró 12 puntos, logrando dos victorias, seis empates y nueve derrotas. De hecho, la campaña de la selección ha sido catalogada por periodistas deportivos como “lamentable”, debido a que al cierre de las Eliminatorias el Perú no anotó ni un gol en condición de visita.

Por su parte, uno de los streamers más populares del país, Fanodric, utilizó su cuenta de Kick para pronunciarse sobre la participación de la blanquirroja en estas clasificatorias, sosteniendo que la selección está fuera del Mundial 2026 desde hace algunas fechas. Inclusive, el youtuber futbolero calificó al equipo peruano como “mala”, aunque sostuvo que, pese a ello, ‘La Bicolor’ pudo haber logrado su clasificación. De esta manera, Alonso no dudó en lanzar una curiosa analogía que causó la reacción de más de un seguidor en las redes sociales.

“La realidad es que estamos muertos, esa es la pura verdad. Perú, hoy se quedó fuera del mundial. Lo sé yo, lo saben los jugadores, lo sabe todo el mundo. Perú, hoy se quedó fuera del mundial y se quedó fuera por el simple y sencilla razón que somos una selección mala, somo una selección mala. Que incluso, siendo mala podría haber ido al mundial, pero no suficiente con ser malos, nos empeoraron en el proceso. O sea tu puedes ser feo, pero si aparte eres feo y apestas no seas (...) Me explico, muchos de ustedes son feos, pero si tú aparte de ser feo eres gracioso, hueles rico, tienes un carro bonito, te va ir bien en la vida. A nadie le va importar que seas feo”, dijo Fanodric.

¿QUÉ DIJO PEDRO GARCÍA SOBRE LA POSIBLE LLEGADA DE RICARDO GARECA A LA SELECCIÓN PERUANA?

En una nueva edición del programa ‘Vamos al Var’, que se transmite por YouTube, se tocó el tema sobre la virtual eliminación de la selección peruana y la paupérrima campaña que realizó hasta la presente fecha por Eliminatorias Sudamericanas 2026, donde han pasado tres entrenadores. Por su parte, Pedro García no dudó en intervenir y explicar las razones de una posible llegada de Ricardo Gareca al ‘Equipo de todos’ de cara al próximo proceso clasificatorio para el Mundial 2030. Según el periodista, Agustín Lozano buscaría traer al argentino como una jugada política para cambiar la percepción de los hinchas sobre su persona y en una posible reelección como presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

“No tengo dudas que sea muy factible que venga Gareca, es muy factible, tengo una lectura del asunto, el que plantee que venga Gareca, por ejemplo, el propio Agustín Lozano, con lectura política, dice ‘lo traiga a Gareca y mi 0% de aceptación cambia’. Con esa mirada política, por supuesto que lo plantea, por más que desprecie la opinión, nunca lo subestimes, está un paso más adelante que tú, Lozano es pillo, el pillo está un paso adelante a veces, con mirada política dice ‘lo traigo a Gareca y revoluciono por lo menos el ambiente de la selección’”, dijo.

Por su parte, Alan Diez, integrante del espacio digital, se mostró disconforme, argumentando que el argentino no quiere retornar al Perú precisamente por la presencia de Lozano al mando de la FPF. Sin embargo, el comunicado reveló que el extécnico de Chile mostró su intención de firmar con la Bicolor cuando salió Juan Reynoso, pero nunca se concretó debido a que no se contactaron con él. “Gareca quiso venir cuando quedó fuera Reynoso y se avecinaba la negociación con (Jorge) Fossati, el entorno de Gareca dijo ‘si me llaman, me siento a conversar’, no lo llamaron”, contó.

Es así que, tras desvincularse del equipo sureño, García consideró favorable el regreso de Gareca a la Blanquirroja para ponerse el buzo de entrenador, además de que recibirá el cariño de la hinchada por sus años de logros con Perú, luego de su salida por la puerta falsa de Chile. “Ha salido odiado, defenestrado de Chile, el peor técnico de la historia de la selección chilena, en la peor Eliminatorias de la historia en materia de puntos, peor eliminación porque es la tercera consecutiva, algo que nunca le pasó a Chile, ha pasado de ser el mejor de Perú al peor de Chile, está con una demanda de amor, que sabe que solamente en el Perú podría ser satisfecha”, sostuvo el comentarista deportivo.