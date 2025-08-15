El streamer peruano ElZeein sorprendió a sus seguidores tras aparecer en Bucaramanga, Colombia, junto a la creadora de contenido local Lauragamer. La reunión dejó dos momentos que rápidamente se volvieron tendencia, entre ellos un golpe que recibió el peruano y que generó miles de comentarios.

Según se observó en el canal de Kick del Zein, ambos compartieron un ambiente festivo y luego una faceta más competitiva sobre el ring. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ PASÓ ENTRE ELZEEIN Y LAURAGAMER EN BUCARAMANGA?

Durante su visita a Bucaramanga, ElZeein enfrentó a Lauragamer en un ejercicio de combate de boxeo. Según se pudo observar en redes sociales, ambos creadores de contenido, con guardia alta y pasos medidos, se estudiaron antes de intercambiar ataques y defensas rápidas.

En uno de esos movimientos, ElZeein recibió un golpe certero que lo obligó a retroceder, momento que se convirtió en el centro de la conversación en redes.

Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores, puesto que luego ambos creadores se dieron un abrazo y compartieron risas.

Es importante mencionar que, además del enfrentamiento, los influencers compartieron otros ratos amenos. Por ejemplo, ambos compartieron unos pasos de baile en alguna calle de Bucaramanga.

@det0dounp0c0_ ¿Qué hace ElZeein en Colombia? Mira el golpe que recibió en su entrenamiento ♬ sonido original - DTP 📱🔥💣

¿QUÉ LOGRO CONSIGUIÓ ELZEEIN EN KICK?

El pasado 3 de agosto de 2025, ElZeein alcanzó un nuevo hito para el streaming en Perú al reunir cerca de 1,3 millones de espectadores simultáneos durante su evento “La Noche Dorada” en Kick. Este récord nacional de audiencia fue celebrado por el propio creador en sus redes, donde resaltó el papel de los seguidores peruanos en la hazaña.

La marca, destacada por medios y plataformas digitales, corresponde al mayor número de usuarios conectados al mismo tiempo en la transmisión, según informa Infobae.

HOY ROMPIMOS RÉCORD EN MI CANAL 🔥 ¡Más de 1.3M VIEWERS! 🙏



¡Perú es clave! 🇵🇪👌 #NocheDorada pic.twitter.com/n9l6VEBlRz — Zein (@ElZeeeein) August 3, 2025

¿QUIÉN ES ELZEEIN?

Bajo el nombre real de Andy Dante Merino Ramírez, ElZeein nació el 25 de octubre de 1992 en Tarma, Perú, y ha construido una carrera multifacética en el mundo digital. Comenzó en YouTube con videos de comedia y, con el tiempo, amplió su alcance a Twitch, Facebook Gaming y Kick, ganando una audiencia fiel en varios países y comunidades en línea.

Más allá de su faceta como streamer, ha explorado la música, el cine, la literatura y el deporte, destacándose como presidente del Persas FC, equipo que compite en la Kings League América, organizada por Ibai Llanos y Gerard Piqué, consolidando así su versatilidad, proyección internacional y conexión con distintas generaciones de fanáticos.