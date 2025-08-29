Luego de casi dos meses del terrible accidente de tránsito que tuvo el popular Furrey en La Victoria y que lo llevó a estar internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en la actualidad el streamer se encuentra en un proceso de recuperación en su domicilio. Con el respaldo de su familia, amigos y seguidores, el youtuber español muestra cada día señales de mejoría, lo que le ha permitido interactuar un poco más en las redes sociales. De hecho, aprovechó para revelar a detalle lo que gastó el ladrón que sustrajo sus pertenencias mientras él estaba hospitalizado. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

FURREY CUENTA LO QUE GASTÓ EL LADRÓN QUE ROBÓ SUS TARJETAS DE CRÉDITO MIENTRAS ESTABA HOSPITALIZADO

El pasado 9 de julio, Furrey vivió uno de los momentos más terribles de su vida, luego de sufrir un terrible accidente de tránsito mientras se desplazaba con su scooter rumbo a la grabación de su programa digital ‘Habla Good’ por la cuadra 8 de la avenida Nicolás Arriola, La Victoria. En aquella ocasión, el youtuber español fue embestido por un auto rojo, lo que provocó que saliera arrojado varios metros y sufriera graves lesiones que motivaron su internamiento en la UCI de una reconocida clínica local.

Tras su milagrosa recuperación, Antonio Crespo ha utilizado su Instagram oficial para contar un poco más de su proceso de mejoría. En esta oportunidad, no dudó en revelar detalles del robo que sufrió a manos de un sujeto, quien se llevó su mochila con su laptop, anillo de compromiso y tarjetas bancarias. En ese sentido, el conductor de ‘Habla good’, a través de capturas de pantalla, mostró su estado de cuenta del Banco de Crédito del Perú (BCP), detallando los gastos que realizó el ladrón, mientras él estaba hospitalizado.

“Para que vean qué hizo con una de mis tarjetas, mi causa. Le invité el chifa y su supermercado de su semana, al parecer”, escribió de manera sarcástica. Según la imagen compartida por el youtuber, se observa que el sujeto hizo consumos en diferentes tiendas en un solo día. Entre ellas destacan el supermercado Metro, tiendas Mass, una pollería y hasta un chifa. Aunque el popular Furrey intentó tomárselo con humor, sus seguidores en redes sociales expresaron indignación ante lo que consideraron un acto inhumano.