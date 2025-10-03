Joel ‘Jowell’ Muñoz, artista urbano e integrante del dúo Jowell & Randy, hizo realidad su proyecto de crear el Programa de Música y Arte Urbana, el cual estará dirigido para jóvenes en Puerto Rico. Recientemente, el renombrado intérprete firmó el contrato con el alcalde de San Juan, Miguel Romero, para llevar a cabo su idea.

La escuela de ‘Jowell’ será un programa postescuela dentro del sistema educativo de San Juan. La idea formará parte de la inversión de US$49,9 millones que la capital puertorriqueña destinará para la construcción del nuevo plantel de The United School of San Juan y la expansión del programa Head Start.

Los estudiantes seleccionados podrán participar de uno de los siguientes programas de enseñanza: Producción Musical; Producción y Postproducción; Interpretación y Composición; Arte Gráfico y Urbano; Manejo y Representación de Artistas; Fotografía y Edición; y Filmación y Producción Audiovisual; y Coreografía.

Por el momento, la prioridad la tendrán los primeros estudiantes interesados en participar del programa y que cuenten con un buen promedio académico. Sin embargo, la autoridad aclaró que aún no han detallado los requisitos para seleccionar a los alumnos.

El semestre comenzaría en enero de 2026 y serviría como tiempo de prueba para evaluar el programa.

‘Jowell’ en El Comercio

‘Jowell’ se presentó recientemente en Uno más, el programa de streaming de El Comercio, que se emite en el canal de YouTube del Decano de la prensa peruana.

En este espacio el artista brindó más detalles sobre su escuela de música urbana en Puerto Rico.

“Estamos viendo que había muchos jóvenes que se habían salido de la escuela y que quieren regresar, porque ahora encuentran unos cursos de música urbana. Voy a comenzar ahora como un programa después de clases, comenzando a las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Voy a comenzar en la capital de Puerto Rico (San Juan) primero, el municipio me está ayudando en ese proyecto que estamos haciendo en conjunto”, contó ‘Jowell’.

“La idea es que ellos tengan como siete bases diferentes dentro de lo que es el contorno, de lo que está alrededor mío”, añadió.

Mira aquí la entrevista completa a ‘Jowell’ en el programa Uno más.