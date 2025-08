Fanodric ya se prepara para su combate ante Dafonseka en La Noche Dorada 2025, un evento que fusionará el boxeo amateur con el mundo del entretenimiento digital. En este contexto, uno de sus amigos del mundo del streaming, La Cobra, decidió intervenir con una serie de consejos durante una de sus transmisiones en vivo.

Con la energía que lo caracteriza y apelando a su experiencia en eventos de este tipo, el streamer argentino le explicó en directo a Fanodric cómo debe moverse dentro del ring para imponerse ante su rival peruano. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ CONSEJOS LE DIO LA COBRA A FANODRIC PARA VENCER A DAFONSEKA?

Durante uno de sus últimos streams, La Cobra asumió el rol de entrenador improvisado para Fanodric. Lejos de limitarse a palabras, el argentino se levantó de su silla para representar con el cuerpo cada indicación. “Escucháme una cosa, Fano. Haceme caso”, le insistió al inicio, dirigiéndose también a su audiencia para evitar distracciones con frases como: “Que el chat no spamee humo, por favor”.

Entre los consejos, le mostró cómo usar la guardia alta con el brazo derecho para bloquear la visión del oponente, avanzar con paso firme y reducir la distancia. También le sugirió una combinación de movimientos hacia abajo para forzar que Dafonseka baje la guardia y así encontrar el momento exacto para atacar: “Girás el tronco, y ahí ¡pum!”.

La Cobra cerró sus indicaciones con una estrategia más psicológica: realizar un juego de pies a modo de burla para provocar al rival y hacerlo caer en una trampa.

¿POR QUÉ LOS CONSEJOS DE LA COBRA TIENEN PESO EN ESTE TIPO DE EVENTOS?

La Cobra no solo es un streamer popular, sino también un competidor con trayectoria en este tipo de veladas. En la Velada del Año 4 de Ibai Llanos, venció al español Guanyar y ganó el cinturón de su combate, destacando tanto por su actuación como por una celebración viral que llegó hasta los ojos de Lionel Messi. Su experiencia en el ring y frente al público digital le da autoridad para aconsejar a Fanodric de cara a La Noche Dorada 2025.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ LA NOCHE DORADA 2025?

El evento se llevará a cabo el sábado 2 de agosto en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en San Borja, Lima. Este recinto ha sido elegido por su capacidad y preparación para albergar espectáculos de gran magnitud, y será el escenario de una noche llena de acción y entretenimiento.

¿QUIÉNES SE ENFRENTARÁN EN LOS COMBATES DE LA NOCHE DORADA?

Además del enfrentamiento entre Fanodric vs. Dafonseka, el evento enfrentará a otros streamers como Glogloking vs. Shadoune, Smash vs. Kingteka, y Zully vs. La Pinky, además de la pelea estelar entre Cristorata y Cañita.

Todos los participantes han estado entrenando intensamente para subir al ring en este espectáculo que mezcla el mundo digital con el boxeo amateur.

¿DÓNDE VER EL EVENTO Y CÓMO CONSEGUIR ENTRADAS?

Los boletos para asistir al Coliseo Eduardo Dibós pueden adquirirse a través de Teleticket, con precios variados según la zona elegida. Además, quienes no puedan estar presentes físicamente, podrán seguir toda la transmisión en vivo desde la cuenta de Kick de Zein, lo que permitirá disfrutar del evento desde cualquier parte del mundo.