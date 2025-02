Este martes, en medio de gran expectativa, Boca Juniors recibirá a Alianza Lima en La Bombonera. Este duelo es vital en las aspiraciones de ambos clubes, pues al ganador le permitirá acceder a la Fase 3 de la Copa Libertadores. En este contexto, ‘Cobra’, famoso streamer argentino, contó cuál es la radical medida que tomaría si es que el conjunto dirigido por Fernando Gago es eliminado del torneo continental por los blanquiazules.

La radical medida que tomaría este streamer argentino si Boca es eliminado por Alianza en la Copa Libertadores.

“O gana Boca el martes o yo no hablo más de Copa Libertadores”, señaló el popular streamer argentino, quien se mostró muy preocupado por lo que podría ocurrir el martes en el histórico escenario ubicado en Buenos Aires.

“La gente que me sigue debe de saberlo, gana Boca el martes o la Libertadores para mí pierde credibilidad este año. Yo no veo Copa Libertadores nunca más en todo el año. Me dedicaré a hablar de Sudamericana”, agregó el argentino quien es considerado uno de los hinchas más acérrimos del cuadro azul oro en este medio de los streamers.

(Minuto 28:35 segundos)

¡Enfureció! Davoo Xeneize hizo su descargo tras derrota de Boca ante Alianza: “Les juro por mi madre que no sé ni por dónde empezar”

Davoo Xeneize, famoso streamer hincha del cuadro azul y oro, se mostró enojado al expresar su opinión sobre lo sucedido en el barrio de Matute. “Les juro por mi madre que no sé ni por dónde empezar después del vergonzoso partido que acaba de jugar Boca”, empezó diciendo el famoso hincha de Boca. Él se mostró muy desconsolado pero a la vez muy enojado por el resultado.

Luego, el popular Davo empezó a analizar el rendimiento de cada futbolista del conjunto dirigido por Fernando Gago. “Alarcón es más de lo mismo, hasta ahora. Me baso en los que mostró hasta ahora Alarcón, toques intrascendentes, intenta pegarle fuera del área y pocas veces le apunta al arco, no es el mediocampista que rompa líneas que haga jugar a Boca, que junte pases cortos, que haga que sus jugadores se muevan”. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

¡Se enojó! Davoo Xeneize hizo su descargo tras derrota de Boca Juniors ante Alianza Lima: “Les juro por mi madre que no sé ni por dónde empezar”. (Foto: composición GEC)

¿Qué futbolista no debe recibir críticas para Davoo Xeneize?

Asimismo, el argentino destacó el accionar de Carlos Palacios, volante chileno del cuadro boquense. “Es el único que hace eso. Es el único que zafa hoy, que no fue la figura, pero hace algo que ninguno otro jugador de Boca hace: se muestra, se mueve, intenta crear jugadas, pero no tiene acompañantes”.

Para Davo, Palacios jugó muy solo y sus buenas intenciones se vieron diluidas por el pésimo rendimiento de sus compañeros. “Debe ser desesperante para Palacios agarra la pelota y no tener un puto pase, un jugador que se mueva. El nueve baja al lado de Palacios y le pide la pelota al lado, pero tira una diagonal y que te la tiren” “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

¿A qué hora juega Boca vs. Alianza Lima?

La hora del partido entre Boca vs. Alianza Lima por la Fase 2 de la Copa Libertadores está programado para las 7 y 30 de la noche en horario peruano.

Aquí te mostramos los horarios de otros países para que lo veas puntualmente:

México: 18:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Chile: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas