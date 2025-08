La escena del rock peruano tiene motivos para celebrar: La Noche Dorada 2025, el evento que reúne peleas entre streamers y creadores de contenido, acaba de sumar a una de las bandas más emblemáticas del país a su cartel musical. La inclusión de este grupo representa un guiño directo a los fanáticos del punk y del sonido alternativo que marcó a toda una generación.

La confirmación se hizo mediante un video publicado en redes sociales, donde el organizador del evento, el streamer Zein, presentó de manera creativa a los nuevos invitados. A continuación, te contamos de qué agrupación se trata.

¿QUÉ BANDA DE ROCK FUE CONFIRMADA PARA LA NOCHE DORADA 2025?

La icónica banda peruana 6 Voltios fue anunciada oficialmente como parte del show musical de La Noche Dorada 2025.

El anuncio se hizo a través de un clip compartido en Instagram, donde El Zeein expresó su deseo de añadir una propuesta diferente a la fiesta: algo que aportara fuerza y rebeldía musical.

En ese contexto, el video muestra al líder de 6 Voltios, Alexis Korfiatis, bromeando junto a sus compañeros antes de recibir una llamada del streamer. Tras una breve conversación, la banda acepta la invitación con entusiasmo y confirma su presencia para “encender el ring”.

Con décadas de trayectoria y una sólida base de seguidores, el grupo se suma a este evento que busca mezclar entretenimiento digital con espectáculos en vivo. Su participación promete revivir la energía del punk nacional que marcó los años 90 e inicios del siglo 21.

¿QUÉ OTRAS ACTUACIONES MUSICALES ESTÁN CONFIRMADAS?

Además de 6 Voltios, el evento contará con la participación del cantante y productor A.CHAL, quien ha trabajado con artistas de talla internacional como Rosalía y J.Lo.

También hará acto de presencia ‘Tomate’ Barraza, que llegará acompañado de su orquesta de salsa. Esta combinación musical busca ofrecer una experiencia diversa, fusionando géneros como la salsa, la electrónica y el punk.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ LA NOCHE DORADA 2025?

El evento se llevará a cabo el sábado 2 de agosto en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en San Borja, Lima. Este recinto ha sido elegido por su capacidad y preparación para albergar espectáculos de gran magnitud, y será el escenario de una noche llena de acción y entretenimiento.

¿QUIÉNES SE ENFRENTARÁN EN LOS COMBATES DE LA NOCHE DORADA?

Algunos de los enfrentamientos más esperados incluyen a Cristorata contra Cañita en la pelea estelar. También se enfrentarán streamers como Glogloking vs. Shadoune, Smash vs. Kingteka, Zully vs. La Pinky, y Fanodric vs. Dafonseca.

Todos los participantes han estado entrenando intensamente para subir al ring en este espectáculo que mezcla el mundo digital con el boxeo amateur.

¿DÓNDE VER EL EVENTO Y CÓMO CONSEGUIR ENTRADAS?

Los boletos para asistir al Coliseo Eduardo Dibós pueden adquirirse a través de Teleticket, con precios variados según la zona elegida. Además, quienes no puedan estar presentes físicamente, podrán seguir toda la transmisión en vivo desde la cuenta de Kick de Zein, lo que permitirá disfrutar del evento desde cualquier parte del mundo.