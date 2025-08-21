Alianza Lima dio una alegría inmensa a su hinchada. En base a buen fútbol y solidez defensiva, el equipo blanquiazul dio un nuevo golpe a nivel internacional y venció 2-1 de visita a Universidad Católica en Ecuador, avanzando así hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En este contexto de algarabía, ‘Cristorata’, conocido streamer peruano, reaccionó de manera muy particular lo sucedido con el equipo victoriano.

“Oe gente, ganó Alianza Lima. De verdad felicidades. Felicito a Alianza Lima por haber pasado a cuartos de final. Eso es algo histórico creo”, señaló el streamer nacional, quien en todo momento se mostró sorprendido por el resultado del equipo de Néstor Gorosito en Ecuador.

Por último, ‘Cristorata’ empezó a preguntar si en verdad era algo histórico lo conseguido por Alianza. Antes de finalizar su comentario emitió una contundente frase: “Por primera vez en su vida”.

'Cristorata' es uno de los streamers más populares en nuestro país. (Fuente: Kick Cristorata)

Qué dijo la Conmebol sobre los hechos de violencia en el partido entre Independiente y U. de Chile

“La Conmebol se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria. En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes”, fue el comunicado emitido por la Conmebol.

“Finalmente, la Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse”, finalizó así el mensaje del máximo ente rector del fútbol sudamericano.

Universidad de Chile, por su parte, dio el siguiente mensaje: “La resolución del partido y la llave de octavos de final será comunicada por la propia Conmebol“.

Por ahora, lo único que queda es esperar la confirmación de Conmebol sobre cuál será la sanción para ambos clubes y qué sucederá con el equipo peruano.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre el triunfo de Alianza Lima en Ecuador?

Néstor Gorosito, técnico de la institución victoriana, se mostró muy agradecido con el apoyo de su hinchada. “Te conmueve lo de la gente, impresionante, la cantidad de gente que vino de nosotros, viajando 30 y picos de horas, 40 horas, de micro, muy agradecido, el plantel trata de responder, brindándose completo, a nosotros nos llena de orgullo los jugadores que tenemos, a donde vamos nos sentimos locales, muy agradecido para con toda la gente”.

Sobre el rival que podrían enfrentar en cuartos de final, ‘Pipo’ no mostró preferencia. “De preferir, no prefiero a ninguno, todos los que han llegado hasta acá por méritos propios, vamos enfrentando cada vez a equipos más difíciles porque se van manteniendo, pero no hay que olvidarse de todos los partidos que hemos jugado de visitante, que lo hemos hecho muy bien, de local también”.

Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Viernes 22 de agosto

- Ayacucho FC vs Deportivo Binacional (13:00 horas / estadio Las Américas de Ayacucho / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs Cusco FC (15:15 horas / Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

Sábado 23 de agosto

- Sporting Cristal vs UTC (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Los Chankas vs Sport Boys (13:15 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad (15:30 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Domingo 24 de agosto

- ADT vs Melgar (13:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Cienciano vs Atlético Grau (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

- Universitario vs Alianza Lima (17:30 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

Descansa: Alianza Atlético