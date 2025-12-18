Un control vehicular de rutina terminó convirtiéndose en tendencia en redes sociales y abrió un nuevo debate sobre la conducta de los influencers frente a la autoridad. El protagonista fue el streamer peruano Cristopher Puente Viena, más conocido como ‘Cristorata’, quien fue intervenido por un policía mientras conducía y transmitía en vivo para sus seguidores.
La escena, difundida en la plataforma Kick, generó sorpresa no por la intervención en sí, sino por la reacción del creador de contenido al ser solicitado para identificarse. Su respuesta, captada en tiempo real, desató diversas reacciones. A continuación, te contamos todos los detalles.
¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA INTERVENCIÓN POLICIAL QUE SE HIZO VIRAL?
El incidente se produjo cuando un efectivo de la Policía intervino a Cristorata mientras este manejaba y transmitía en vivo. Como parte del procedimiento regular, el agente le solicitó su documento nacional de identidad o, en su defecto, que indique su número de DNI para corroborar sus datos. La situación tomó un rumbo inesperado cuando el streamer reconoció que no llevaba el documento consigo y que tampoco recordaba el número.
Lejos de asumir el momento con seriedad, Cristorata optó por bromear durante la intervención, lo que generó incomodidad en el policía. En uno de los momentos más comentados del video, el creador de contenido justificó su situación diciendo: “No es que no lo tengo. Lo que pasa es que no lo traje, hermano. No me acuerdo”. La frase se volvió viral y fue ampliamente criticada por usuarios que consideraron inapropiada su actitud frente a la autoridad.
¿POR QUÉ LA ACTITUD DEL STREAMER GENERÓ CRÍTICAS EN REDES SOCIALES?
Durante el control, el streamer no solo evitó responder de forma directa, sino que también comenzó a sacar objetos y realizar comentarios en tono de burla, lo que tensó el intercambio con el agente. La falta de seriedad frente a un procedimiento oficial fue interpretada por muchos usuarios como una falta de respeto, especialmente considerando que se trataba de una transmisión pública con miles de espectadores.
El policía decidió marcar límites antes de concluir la intervención y fue enfático al dirigirse al streamer. “Simplemente, es control de identidad, te he pedido tu DNI, nada más. Respetos guardan respetos”, señaló el efectivo, quien además le pidió que evitara ese tipo de bromas durante un procedimiento formal. El llamado de atención fue respaldado por una parte importante de la audiencia, que consideró adecuado el mensaje del agente.
Finalmente, tras varios minutos de tensión, el streamer logró comunicarse con su hermano, quien le proporcionó los datos necesarios para confirmar su identidad. Con la información verificada, el policía dio por concluido el control y permitió que continuara su camino, según informa el diario La República.
¿QUÉ ANTECEDENTES POLÉMICOS TIENE CRISTORATA CON LA POLICÍA?
Este no es el primer episodio controversial que involucra a Cristorata y a efectivos policiales. En 2022, el streamer ya había sido llevado a una comisaría tras intentar hacerle una broma a dos policías, un hecho que también se difundió ampliamente en redes sociales y medios digitales. Desde entonces, su relación con este tipo de intervenciones ha sido objeto de cuestionamientos, según recoge Infobae.