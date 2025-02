Alianza Lima dio la sorpresa y dejó afuera a Boca Juniors de la Copa Libertadores. En La Bombonera, el cuadro de Néstor Gorosito se envalentonó y por penales eliminó al conjunto azul y oro del torneo continental. Y, por supuesto, los millones de hinchas aliancistas en todo el Perú lo celebran. Uno de ellos es el popular Fanodric, streamer peruano que estuvo presente en la cancha boquense. Él expresó su alegría y le envió un mensaje a Juan Román Riquelme, presidente de la institución xeneize.

“Riquelme con todo respeto, a calentar agua para el mate, pero al fútbol que no se meta”: así fue la celebración de Fanodric en Argentina por el triunfo de Alianza

“Riquelme con todo respeto, a calentar agua para el mate, pero al fútbol que no se meta. Al menos como dirigente, como jugador todo lo que quieras”, señaló Fanodric mientras se retiraba del escenario boquense junto a otros fanáticos aliancistas.

Luego, el streamer resaltó la gran labor que cumplió Carlos Zambrano en un difícil partido como el que se dio este martes. “El ignorante hincha de Boca ha visto una clase magistral de Carlos Zambrano. Lo botaron de Boca e hizo lo que se le dio la gana en La Bombonera. Les hizo tiempo, les paró el partido, le comió la cabeza a los delanteros, luego les daba la mano. Quisiera que juegue para siempre”.

¿Qué más dijo Fanodric?

Por último, Fanodric se burló de la famosa mística de La Bombonera. “A mí me dijeron que La Bombonera temblaba, y salvo esta tribuna hermosa, yo no vi temblar este estadio. Me dijeron que La Bombonera daba miedo, que el jugador número 12, y eso que Boca tiene que agradecer que le regalamos un gol a los 5 minutos, porque sino imagínense lo que hubiera sido”.

Qué dijo Néstor Gorosito tras clasificación de Alianza Lima a la fase 3 de la Copa Libertadores

Néstor Gorosito, uno de los artífices principales de la clasificación de Alianza a la ronda 3 de la Libertadores, declaró en conferencia que se siente orgulloso de su equipo y rescató la humildad del mismo. “Sé que para el fútbol peruano es muy bueno, tenemos muy buenos jugadores. Juegan bien a la pelota y se está armando un grupo muy bueno, muy contento por ellos”.

“Contento como siempre cuando uno gana, pasando de fase y entrando a la Sudamericana. Me pone contento por el club, los jugadores, la gente del día a día. Por Franco Navarro que los eligió”, agregó el popular ‘Pipo’.

Néstor Gorosito se convirtió en técnico de Alianza a comienzo del 2025. (Foto: Getty Images)

Por último, el experimentado estratega argentino hizo hincapié en que no le gustó el segundo tiempo de sus muchachos. Además, aseguró que en ese tramo del partido fue más el equipo local. “Queríamos jugar más lejos, de igual a igual. Boca nos superó. Tenemos que mejorar un montón de cosas, pero la alegría cubre las falencias. Las tenemos que ver para que no se repitan”.

Qué dijo Hernán Barcos sobre la clasificación de Alianza Lima

Hernán Barcos fue sin duda la gran figura de Alianza en esta llave ante Boca. El goleador se hizo presente en La Bombonera con un gol y además demostró un gran nivel en ambos duelos. Sobre la clasificación, el ‘Pirata’ expresó que representaron a Perú de la mejor manera. “Hermoso, hermoso porque venimos trabajando mucho. Nadie creía en nosotros y menos contra Boca, un gigante. Pero bueno, Alianza también es un gigante. Hacemos respetar al Perú, a Alianza Lima, y digo el Perú porque Alianza es el Perú”, comentó el experimentado delantero a ESPN.