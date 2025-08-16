La Noche Dorada se ha posicionado como uno de los eventos más populares y esperados por el público, al combinar espectáculos digitales con combates de boxeo amateur. De hecho, esta actividad, que es organizada por el ElZeein, reúne a conocidos streamers y creadores de contenido en un box de ring, inspirado probablemente en La Velada del Año del español Ibai Llanos. En ese contexto, y ante la posibilidad de una segunda edición de este evento deportivo, el streamer peruano se refirió a un eventual enfrentamiento entre el youtuber Samir Velásquez y Sideral, generando gran expectativa entre los seguidores en internet. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO ELZEEIN SOBRE UNA POSIBLE PELEA ENTRE SAMIR VELÁSQUEZ Y SIDERAL EN LA NOCHE DORADA 2?

En una reciente transmisión en vivo a través de su canal digital, Andy Merino Ramírez, más conocido como Zein, estuvo respondiendo las preguntas de sus seguidores, quienes no tardaron en consultarle sobre la posibilidad de una segunda edición de La Noche Dorada. De hecho, le preguntaron sobre un eventual encuentro en el ring entre el youtuber Samir Velásquez y Sideral Carrión en el evento deportivo, lo que generó el asombro del streamer peruano.

Y es que el popular Andysane no ocultó su sorpresa al leer la consulta sobre una eventual pelea entre ambos, señalando que Samir ya no tiene presencia activa en las plataformas digitales. “Ah, pues con el que le arruinó la chocolatada, pues con Samir Velásquez. Aunque está más muerto ja, ja, ja (...) es que no hace nada, no lo veo en nada. No es ni youtuber, ni nada, no hace nada. Arruina chocolatadas”, comentó Zein.

Por otro lado, varios seguidores le cuestionaron a Samir Velásquez por su ausencia en distintos shows. El youtuber respondió durante una transmisión en vivo, donde dejó en claro que esa etapa ya quedó en el pasado y que ahora está enfocado en llevar una vida más tranquila. “’¿Por qué dejaste el show, Samir?’ Porque crecí, el cuerpo ya no me da para hacer tanto show. En esa época yo tenía 22 años. El cuerpo era de acá para allá“, sostuvo.