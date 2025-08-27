En medio de rumores y especulaciones, el popular streamer peruano Fanodric decidió aclarar por qué ya no forma parte de La Roro Network, el proyecto digital de Carlos Orozco. Durante su participación en el programa “Good Time”, el creador de contenido sorprendió a todos con una explicación distinta a la que muchos imaginaban.

Lejos de las versiones que aseguraban que lo habían despedido, el creador de contenido detalló que la decisión de salir fue completamente suya. El streamer reconoció diversos factores que le hicieron concluir que lo más justo era dar un paso al costado. A continuación, te contamos qué dijo.

¿POR QUÉ FANODRIC DECIDIÓ SALIR DE LA RORO NETWORK?

El creador digital confesó que su salida no estuvo relacionada con conflictos internos ni con problemas con Carlos Orozco. Por el contrario, señaló que en la Roro siempre lo trataron bien e incluso lo engreían demasiado. Sin embargo, su agenda personal y laboral le impedía tener la continuidad que el proyecto necesitaba.

Fanodric reconoció que, a pesar de estar entusiasmado en un inicio, se dio cuenta de que sus constantes viajes afectaban su presencia en el programa. Según explicó, muchas veces no podía asistir por compromisos en el extranjero, lo que generaba la impresión de que solo trabajaba algunos días y luego se ausentaba varias semanas. Ante ese escenario, consideró que lo más responsable era apartarse por voluntad propia.

¿REALMENTE LO DESPIDIERON DE LA PRODUCCIÓN DE CARLOS OROZCO?

Uno de los temas más comentados en redes sociales fue la supuesta versión de que Fanodric había sido expulsado de La Roro Network. No obstante, él mismo lo negó en Good Time y lo aclaró de manera tajante: “No, no me despidieron. Yo mismo hablé con Carlos y le dije que no podía seguir”.

El streamer explicó que, aunque le descontaban los días en los que faltaba, había personas que pensaban que cobraba sin asistir, algo que calificó como falso. “Era el que más faltaba, pero nunca me pagaban cuando no iba”, puntualizó. Al final, prefirió no perjudicar la dinámica del equipo y adelantarse a una posible decisión de sus compañeros o del propio Orozco. En sus palabras, prácticamente se “autodespidió”.

¿QUIÉN ES FANODRIC Y POR QUÉ ES TAN POPULAR EN EL PERÚ?

Detrás del nombre Fanodric está Alonso, un streamer y creador de contenido que se ha convertido en una de las figuras más visibles del entretenimiento digital en el Perú. Su estilo directo y su capacidad para conectar con la audiencia lo han llevado a consolidarse rápidamente en plataformas como YouTube y Twitch.

Su contenido suele girar en torno al fútbol y la política, dos temas con los que ha logrado captar una amplia comunidad de seguidores. Además, ha participado en eventos de gran alcance como La Noche Dorada 2025, donde se enfrentó en un combate de boxeo contra el también streamer Dafonseka. Gracias a su versatilidad y a la forma en la que comenta la actualidad futbolística, Fanodric ha alcanzado un lugar privilegiado en el espacio digital peruano, convirtiéndose en uno de los nombres más comentados en el último año.